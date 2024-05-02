Производитель отозвал регистрацию детской вакцины «Инфанрикс»
В госреестре лекарственных средств опубликованы материалы об отзывах регистрации двух препаратов 15 апреля 2024 году и 19 лекарств 24 апреля 2024 года. Регистрационные удостоверения (РУ) аннулированы на основании заявлений их владельцев.
Отмена регистрации вакцины
Среди отозванных препаратов — детская комбинированная вакцина «Инфанрикс» производства GSK, которая защищает пациентов от трех инфекций. Несмотря на то, что в ГРЛС нет полного аналога МНН — вакцина для профилактики дифтерии, коклюша (бесклеточная) и столбняка, есть другие препараты для профилактики этих же инфекций. Например, АКДС — вакцина производства «Микроген» или «Биомед» им. И.И. Мечникова. Однако они отличаются от «Инфанрикс» коклюшным компонентом. Российские производители используют коклюшную суспензию инактивированную, а GSK — бесклеточный коклюшный компонент — анатоксин коклюшный.
В России зарегистрирована вакцина «Адасель» компании Sanofi, которая также использует анатоксин коклюшный. Однако у препарата уменьшенное содержание антигенов дифтерии и коклюша, он применяется только для ревакцинации детей от четырех лет и старше. «Инфанрикс» показана с двух месяцев.
В то же время в России остается зарегистрированной вакцина «Инфанрикс Гекса» от шести инфекций — к дифтерии, коклюшу и столбняку добавлены полиомиелит, гепатит В и гемофильная инфекция. Как сообщал «ФВ», поставки препарата приостановлены из-за внесений изменений в РУ, по данным на 2 мая 2024 года они не возобновлены.
В 2019 году «Микроген» зарегистрировал комбинированную вакцину, где также используется безклеточный коклюшный компонент — антигенная фракция bordetella pertussis (грамотрицательная аэробная коккобацилла). В отличие от «Инфанрикс Гекса» в препарате «Микрогена» нет компонента от полиомиелита.
Препарат от болезни Гоше
Genzyme — дочерняя компания Sanofi, отозвала регистрацию препарата от болезни Гоше 1-го типа «Церестел» с МНН элиглустат. В США лекарство признано орфанным. Это пероральный препарат, который вместо заместительной ферментной терапии, делается внутривенно. Элиглустат — одно из пероральных лекарств, используемых при болезни Гоше. В России остался только миглустат, который также назначается при болезни Гоше, когда нельзя применять заместительную ферментную терапию.
Препарат зарегистрирован в 2016 году, в 2018 году правительство включило элиглустат в перечни ЖНВЛП и ВЗН. Но ФАС и держатель РУ не смогли согласовать цену, так как компания просила зарегистрировать не ту стоимость, которую она заявляла на заседании при рассмотрении о включении лекарства. В сентябре 2018 года Комиссия по формированию лекарственных перечней исключила препарат из всех списков. Согласно базе Росздравнадзора, лекарство ни разу не вводилось в гражданский оборот. У российских пациентов доступ к препарату был только во время клинических исследований.
Другие МНН и комбинации
В списке отозванных антибиотик «Вильпрафен» с МНН джозамицин от Astellas. В декабре 2023 года стало известно, что компания прекращает поставки препарата. Тогда отзыв лекарства вызвал общественный резонанс. В июле 2022 года отозваны гранулы для приготовления суспензии, в марте 2024 года — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в апреле этого года — таблетки диспергируемые, в ГРЛС не осталось лекарств с таким же МНН. Производитель решил прекратить производство лекарства.
Chiesi Farmaceutici отозвала три препарата для лечения астмы. Два из них — монопрепараты, и у них есть аналоги. Третий препарат — комбинированный «СабаКомб» с МНН беклометазон и сальбутамол. В России нет таких же комбинаций МНН.
Еще у одной комбинации не осталось аналогов — «Теризидон + пиридоксин-Мак» индийского производителя Macleods Pharmaceuticals.
Стоит отметить, что в обоих случаях в ГРЛС есть все перечисленные МНН, зарегистрированные как монопрепараты.
|
Список исключенных из ГРЛС РУ (от 15 и 26 апреля 2024 года)
|
Торговое наименование (МНН)
|
Компания — держатель РУ
|
Наличие аналогов
|
Форма выпуска, дозировка
|
Регистрационный номер
|
АО «Санофи Россия»
|
Да
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 20 мг, 40 мг
|
П N013557/01
|
АО «Гедеон Рихтер-Рус»
|
Да
|
Таблетки, 250 мг
|
Р N002284/01
|
«Кьези Фармацевтичи С.п.А.»
|
Да
|
Аэрозоль для ингаляций дозированный, 12 мкг/доза
|
ЛС-001740
|
«Астеллас Фарма Юроп Б.В.»
|
Нет
|
Таблетки диспергируемые, 1 000 мг
|
ЛС-001632
|
«Маклеодз Фармасьютикалз Лтд.»
|
Да
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|
П N013049/01
|
«Пфайзер Инк.»
|
Да
|
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 5 мг
|
П N011970/02
|
«Маклеодз Фармасьютикалз Лтд.»
|
Да
|
Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г
|
П N013920/01
|
«Маклеодз Фармасьютикалз Лтд.»
|
Да
|
Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 0,5 г, 0,75 г, 2 г
|
ЛСР-000016/09
|
«Кьези Фармацевтичи С.п.А.»
|
Да
|
Аэрозоль для ингаляций дозированный, 50 мкг/доза, 250 мкг/доза
|
ЛС-000419
|
«Маклеодз Фармасьютикалз Лтд.»
|
Да
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг + 25 мг
|
ЛС-001783
|
АО «Санофи Россия»
|
Нет
|
Капсулы, 12 мг, 25 мг
|
ЛП-006862
|
«Маклеодз Фармасьютикалз Лтд.»
|
Да
|
Раствор для инфузий, 5 мг/мл
|
ЛСР-004668/09
|
«Маклеодз Фармасьютикалз Лтд.»
|
Да
|
Таблетки, 500 мг
|
П N013050/01
|
«Маклеодз Фармасьютикалз Лтд.»
|
Да
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг
|
П N013336/01
|
«Маклеодз Фармасьютикалз Лтд.»
|
Да
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг
|
П N012173/01
|
ООО «Кьези Фармасьютикалс»
|
Нет
|
Аэрозоль для ингаляций дозированный, 250 мкг/доза + 100 мкг/доза
|
ЛП-003541
|
«Маклеодз Фармасьютикалз Лтд.»
|
Нет
|
Капсулы, 250 мг + 10 мг
|
ЛСР-006027/09
|
«Маклеодз Фармасьютикалз Лтд.»
|
Нет
|
Капсулы, 150 мг + 5 мг, 300 мг + 10 мг
|
ЛП-001906
|
«Джензайм Европа Б.В.»
|
Нет
|
Капсулы, 84,4 мг
|
ЛП-003867
|
«Маклеодз Фармасьютикалз Лтд.»
|
Да
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг
|
П N011943/01
|
Инфанрикс (вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная) трехкомпонентная адсорбированная жидкая
|
АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»
|
Нет
|
Суспензия для внутримышечного введения
|
ЛП-№(000112)-(РГ-RU)
Источник: ГРЛС
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