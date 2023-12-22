Производители попросили у правительства содействия в решении вопроса с лекарственными перечнями

Необходимо опубликовать для общественного обсуждения проект по внесению изменения в правила формирования лекарственных перечней (в Постановление Правительства № 871), а также провести заседания по порядку пересмотра предложений производителей о включении своих препаратов в перечни. Ассоциация «Фармацевтические инновации» («Инфарма») обратилась в правительство с просьбой поручить Министерству здравоохранения выполнение этих задач. «ФВ» ознакомился с документом.

«К сожалению, вынужден констатировать, что в 2023 году Минздрав не исполнил свои обязанности по формированию перечней лекарственных препаратов, несмотря на публичные обещания чиновников высокого уровня, которые мы слышали в течение года», — указал исполнительный директор ассоциации Вадим Кукава. В частности, так и не было проведено ни одного заседания комиссии по формированию перечней. Запланированные заседания дважды переносились. Препараты, рекомендованные комиссией еще в 2022 году к включению в ЖНВЛП, судя по комментариям Минздрава, придется заново подавать на рассмотрение после вступления в силу новой редакции ПП № 871, отметил Кукава.

«Инфарма» попросила правительство поручить Минздраву: опубликовать для общественного обсуждения версию проекта изменения в ПП № 871, рассматриваемую в рамках Рабочей группы;

провести заседание для представителей фармацевтических ассоциаций и производителей и опубликовать письменные пояснения по порядку пересмотра предложений заявителей о включении/исключении препаратов из перечней, рассмотренных на заседании Комиссии в 2022 году, а также рекомендованных к включению в 2023 году. Также рассмотреть в рамках заседания порядок пересмотра предложений заявителей о включении/исключении препаратов из перечней, допущенных, но не рассмотренных на заседании Комиссии в 2023 году;

запросить информацию у заявителей о готовности рассмотрения их предложений в 2024 году по новым правилам формирования перечней с запросом со стороны Минздрава дополнительной информации от заявителей в рамках поданного предложения, без повторной подачи предложений заявителями.

Проект поправок в постановление № 871 от 28.08.2014 «Об утверждении Правил формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи» опубликовали в июне этого года.

Производители просили доработать документ, утверждая, что содержащиеся в проекте изменения будут препятствовать вхождению в перечни инновационных препаратов. Согласно той редакции, решающим баллом при оценке дополнительных критериев стал бы балл за локализацию препарата в России. А число баллов за включение в рекомендации и стандарты было снижено, хотя именно этот критерий был решающим для инновационных препаратов без локализации, поясняли в ассоциации. Так, предложения по включению инновационных лекарств в перечни и минимальный ассортимент отклонялись бы еще на этапе комплексной оценки по формальному признаку, то есть не были бы допущены к коллегиальному обсуждению профильной комиссией Минздрава, указывали в «Инфарме».

Но позже Минздрав учел предложения производителей. Согласно письму министерства в адрес ассоциации, в итоговой редакции проекта документа ведомство увеличило возможное количество баллов по критерию «Наличие или целесообразность включения лекарственного препарата в клинические рекомендации или стандарты оказания медицинской помощи» с двух до трех.

Однако последняя редакция проекта изменений так и не была опубликована. «Само постановление, по имеющимся сведениям, претерпело существенные изменения уже после процедуры общественных обсуждений, однако до сих пор обновленная редакция так и не была направлена на повторное публичное обсуждение, и судя по всему, будет передано на утверждение в правительство в нарушение процедуры. В конечном итоге заложниками данной ситуации становятся пациенты, которые получат доступ к новым препаратам в лучшем случае не ранее 2025 года», — отметил Кукава.

В ассоциации также обеспокоены, что из опубликованного текста проекта сейчас не установлено, в каком порядке будут пересмотрены предложения, не попавшие на рассмотрение на заседании Комиссии до принятия изменений в ПП № 871. В письме отмечается, что подготовка материалов к заседанию комиссии требует большого объема подготовки, который влечет значительные финансовые, временные и трудовые затраты, а также снижает возможность планирования фармкомпаниями поставок препаратов.

«ФВ» направил запрос в правительство с просьбой уточнить, планируется ли дать Минздраву поручение учесть предложения «Инфармы».