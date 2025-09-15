Производители просят модернизировать патентную систему

Нескольким фармкомпаниям удалось необоснованно получить принудительные лицензии на производство воспроизведенных препаратов и биоаналогов по ст.1362 ГК РФ, заявил глава ассоциации «Фармацевтические инновации» («Инфарма») Вадим Кукава, передает корреспондент «ФВ».

«Есть две плоскости этого вопроса. Если затрагиваются государственные интересы, вопрос о принудительном лицензировании рассматривает отдельная правительственная комиссия. Она функционирует более трех лет, решения принимаются крайне взвешенно. Всего было принято порядка четырех решений», — сказал он.

При этом в судебной практике происходят ситуации, когда заявителям без веских оснований удается доказывать дефектуру на рынке или существенное экономическое преимущество. «Был анекдотический случай: препарат не зарегистрирован в России, он поставляется по предписанию комиссии Минздрава, и компания в суде заявила, что нуждающихся в нем пациентов в стране больше, чем тех, кому препарат выдает Минздрав. Нарушена элементарная логика: компания не может ввезти больше, чем ей разрешает Минздрав, и при этом пытается доказать обоснованность своей позиции», — привел пример Кукава.

«Инфарма» направила предложения в рабочую группу правительства по вопросам интеллектуальной собственности в фармацевтике. «Нам нужно закрепить критерии важных технологических достижений и экономических преимуществ. И мы сейчас будем работать с госорганами, чтобы это сделать либо в виде методических рекомендаций Минэкономразвития, либо пленума Верховного суда, — сказал Кукава. — Если судебная практика, которую мы видим сейчас, закрепится, то непонятно, как компаниям, в том числе и российским, существовать на рынке. Те компании, которые разрабатывают инновационные препараты, должны быть в ужасе от того, что происходит».

Другие производители просят ввести зеркальные меры ответственности за необоснованную монополизацию рынка. «Если существуют меры ответственности за нарушения патентов, то необходимо вводить меры ответственности за незаконную монополизацию рынка, если выяснится, что вечнозеленые патенты существовали необоснованно. И тогда патентная система станет саморегулируемой, и компаниям будет интересно заниматься высокотехнологичными разработками», — отметила директор по новым продуктам ГК «Промомед» Кира Заславская.