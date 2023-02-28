Производителям установили лимиты на компенсацию затрат медучреждений на заготовку плазмы крови

Правительство установило правила компенсации медучреждениям на заготовку и хранение компонентов крови для изготовления препаратов. Компенсации будут им платить фармпроизводители, а максимальная сумма составит 10 850 руб. Такое постановление № 288 от 21.02.2023 опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что компенсация устанавливается в размере, составляющем меньшую из величин, рассчитанных исходя из суммы расходов на заготовку и хранение донорской крови и (или) ее компонентов и размера прямых и косвенных затрат. Документ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 марта 2029 года.

Установить лимиты на компенсации затрат медучреждений на заготовку плазмы крови для производства препаратов в октябре 2022 года предложил Минздрав. Согласно проекту постановления, максимальная сумма компенсации тогда должна была составить 10 430 руб. за 1 литр крови. Из них 8 950 руб. — расходы на саму заготовку, а 1 480 руб. — затраты на хозяйственную часть. Сообщалось, что расчеты производились исходя из усредненных цен по реестру контрактов единой информационной системы в сфере закупок за 1 полугодие 2022 года и специфики цен в разных регионах страны.

В июне 2022 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поставках плазмы крови для препаратов. Поправки позволяют направлять донорскую плазму непосредственно на фармацевтические заводы. Таким образом российские производители станут быстрее получать нужные компоненты, смогут нарастить мощности и обеспечить граждан необходимыми препаратами. Законопроект также запрещает вывоз донорской крови, ее компонентов и плазмы, полученной в России, за ее пределы.