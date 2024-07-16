«Промомед» выпустил в оборот пять серий запатентованного дженерика «Ксарелто»

АО «Биохимик» (структура фармкомпании «Промомед») выпустило в оборот пять серий препарата с МНН ривароксабан, пишет РБК со ссылкой на данные Росздравнадзора. Речь идет об аналоге лекарства для профилактики инсульта «Ксарелто» от немецкой компании Bayer.

Издание уточняет, что количество произведенных упаковок дженерика на сайте Росздравнадзора не указано.

Оригинальный препарат «Ксарелто» защищен патентом до декабря 2024 года. В России зарегистрировано примерно 20 аналогов этого препарата от отечественных и зарубежных компаний. Однако в обороте находится только оригинальный препарат.

В пресс-службе Bayer журналистам заявили, что вывод дженерика до истечения срока действия патента на оригинальный препарат нарушает права компании. Bayer также считает, что нарушение прав на интеллектуальную собственность «тормозит развитие инноваций в фармацевтике». Компания намерена обратиться в суд.

В «Промомеде» РБК сообщили, что соблюдают закон, включая права третьих лиц на интеллектуальную собственность. В компании также отметили, что проводят систематические исследования для предотвращения дефицита препаратов для лечения социально значимых заболеваний. Мощности «Промомеда» позволяют удовлетворить потребность страны в этом препарате и локализовать полный цикл его производства.

Bayer неоднократно обращалась в суд для отмены регистрации дженериков «Ксарелто». В декабре 2022 года компания подала иск к «Березовскому фармацевтическому заводу» по поводу препарата «Ривароксабан Лекас». В результате компании заключили мировое соглашение — ответчик обязался не использовать изобретение, защищенное патентом № 2297415, до окончания срока его действия, в том числе не вводить препарат в гражданский оборот. Иначе он будет обязан выплатить компенсацию.

«Ксарелто» считается одним из самых продаваемых препаратов в мире. В России в 2023 году объем его продаж в аптеках составил 14,6 млрд руб. Последние годы препарат также становится победителем подноминации «Рецептурный препарат года» в конкурсе «Платиновая унция».

В марте 2023 года Bayer обратилась в суд Москвы с иском к компании «Медисорб» и Минздраву, чтобы отменить регистрацию препарата «Ривароксабан МЕДИСОРБ», а также регистрацию субстанции, которая используется при его производстве. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу Bayer и «Медисорб» в июле того же года. Стороны также заключили мировое соглашение.