Путин оценил достижения «Сириуса» за десять лет работы

Президент России Владимир Путин совершил визит в научно-технологический университет «Сириус». Глава государства назвал серьезными результаты, которые достигнуты за десять лет с момента создания образовательного центра.

«Я вижу, что движение очень серьезное. Построены школа, университет, лабораторный комплекс, причем по самым разным направлениям», — цитирует ТАСС президента.

Президент посетил лабораторный комплекс университета, который был открыт в сентябре 2022 года. В комплексе работают над задачами, связанными с применением генетических технологий в фармацевтике и медицине. Здесь также проводят исследования в области генетики, иммунологии, медицинских биотехнологий и генной терапии, биологии и биотехнологий растений.

Председатель ученого совета университета «Сириус» Роман Иванов рассказал Путину о разработке технологий для лечения наследственных заболеваний. Так, ученые сделали обратный инжиниринг технологии МРНК-вакцин, создав патентно-чистую технологию. Теперь с помощью липидных наночастиц в центре выставляют в клетке печени «системы редактирования генома», которые вырезают мутацию и выставляют правильный участок гена. Такую методику используют для лечения, например, гемофилии или наследственной слепоты.

«Наши молодые ученые разработали технологию синтеза одних из самых дорогих субстанций препаратов для лечения наследственных заболеваний. Например, спинально-мышечной атрофии или мышечной дистрофии Дюшенна. Швейцарцы, например, разрабатывали технологию пять лет. У нас молодой парень, аспирант, сделал это за полтора года, причем сделал так классно. Мы подали заявки на патент, опубликовали статьи. Ко мне начинают уже из-за рубежа сыпаться просьбы сделать трансфер этой технологии», — заявил Иванов.

Как сообщил «ФВ» Иванов, эти технологии планируется перенести на производственную площадку, строительство которой «Р-Фарм» завершает уже в 2025 году. Старт промышленного производства разработанных продуктов запланирован на 2026 год.

«Проект софинансировала дочерняя компания группы «Р-Фарм». Она вложила уже почти 1,5 млрд руб. в строительство маленького завода химического воздействия, который будет в микроколичествах выпускать субстанции орфарных препаратов и готовить индивидуальные лекарства для пациентов», — поделился Иванов.

Речь идет о производственной аптеке, которую планируют открыть на территории университета «Сириус». Изначально запустить ее намеревались в ноябре 2024 года, затем открытие отложили на осень 2025 года.

Еще аспиранты «Сириуса» в рамках большого гранта Минобрнауки создали препарат для снижения устойчивости бактерий антибиотиков. Лекарство должно решить проблему антибиотикорезистентности. Сейчас ведутся переговоры с одной из российский фармкомпаний по лицензированию этой разработки.

Сотрудники университета также рассказали о проектах в области иммуноонкологии и разработки молекул РНК, которые кодируют провоспалительные факторы.