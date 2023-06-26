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Путин освободил от...

Путин освободил от НДС передачу «Кругом добра» незарегистрированных лекарств

26.06.2023
18:38
Артем Косенок
Передачу фондом «Кругом добра» незарегистрированных лекарств освободили от НДС. Документ подписал президент, он вступит в силу с 1 июля 2023 года.  
Фото: freepik/ru.freepik.com/author/user18526052

Передачу «Кругом добра» незарегистрированных лекарств освободили от НДС. Соответствующий федеральный закон № 262-ФЗ от 24.06.2023 подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 июля 2023 года.

На прошлой неделе Госдума приняла закон об освобождении от уплаты НДС при передаче фондом «Круг добра» не зарегистрированных в стране лекарств. Документ одобрен сразу во втором и третьем чтениях.

При ввозе на территорию России незарегистрированных препаратов, предназначенных для оказания медпомощи по жизненным показаниям конкретных пациентов, НДС не уплачивается, если Минздрав представил соответствующее разрешение в таможенные органы. Ввозить такие лекарства может в том числе «Круг добра», и фонд не уплачивает налог на ввоз. Однако при дальнейшей передаче препаратов «Кругу добра», а затем медицинским организациям НДС начисляется, говорилось в пояснительной записке к документу. Закон освободил от уплаты налога подобные операции.

В июне 2022 года президент поручил внедрить механизм компенсации из федерального бюджета НДС, уплаченного по итогам осуществления операций по закупке не зарегистрированных в России препаратов, их ввозу в страну и передаче в медицинские организации по контрактам, договорам (соглашениям), заключенным фондом. В том же месяце сообщалось, что правительство намерено проработать различные варианты освобождения от НДС операций при передаче не зарегистрированных в России лекарств «Кругу добра».

В октябре Минфин предложил освободить от НДС реализацию «Кругу добра» незарегистрированных препаратов и их последующую передачу в медицинские организации. В январе 2023 года правительство внесло соответствующий законопроект в Госдуму.

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