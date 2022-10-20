Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарственных препаратов подписан Президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вносит изменения в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

В начале октября депутаты Госдумы приняли закон о проведении эксперимента сразу во втором и третьем чтениях. Он пройдет в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года.

Согласно закону, в список препаратов, которые нельзя будет продавать онлайн, попали льготные лекарства. Также в перечень вошли препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также лекарства, имеющие температурный режим хранения ниже 15 градусов, спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта выше 25% и лекарства, изготовленные аптечными организациями.

Также Минздрав предложил исключить еще ряд лекарственных средств из эксперимента, разместив на сайте проектов правовых нормативных актов соответствующий проект постановления. В их число попали препараты, действие которых направлено на усиление анаболических процессов в организме, являющиеся антипсихотическими средствами, анксиолитиками, снотворными и седативными средствами, а также применяемые для прерывания беременности.