Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Работникам фармпредприятий намерены...

Работникам фармпредприятий намерены дать бронь от мобилизации

21.10.2022
14:49
Артем Косенок

Минпромторг готовит перечни для бронирования работников фармацевтических предприятий, сообщил первый замминистра ведомства Василий Осьмаков. Ранее освободить фармработников от мобилизации попросили крупнейшие ассоциации отрасли.

Минпромторг готовит перечни для бронирования работников фармацевтических предприятий. Об этом заявил на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам первый замминистра ведомства Василий Осьмаков.

«Мы готовим сейчас вместе с коллегами с предприятий перечни для бронирования через комиссию по бронированию, которую возглавляет Денис Мантуров, потому что действительно фармпредприятия — это история, когда потерял одного технолога — потерял завод», — отметил он (цитата по «Парламентской газете»).

Осьмаков добавил, что изначально вопрос отрабатывался с региональными комиссиями, но в итоге в Минпромторге решили пойти по такому пути. 

Ранее российские производители лекарств написали письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором попросили дать отсрочку от частичной мобилизации для работников отрасли. Они предложили распространить ее на сотрудников компаний, задействованных на этапах исследований и разработки лекарственных препаратов, в производственной и сбытовой цепочке промышленности. Также СРО «Ассоциация независимых аптек» выступила с аналогичным призывом: включить сотрудников аптек в перечень лиц, имеющих бронь от призыва.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.