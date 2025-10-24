Разработана программа допобразования по специальности «Управление и экономика фармации»
Минздрав России разработал проект приказа о
Форма обучения очная, с возможностью частичного использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Срок освоения программы — 504 академических часа.
После обучения выпускник будет обладать семью ключевыми профессиональными компетенциями:
силу с 1 марта 2026 года.
|В мае правительство наделило Минздрав РФ полномочиями по разработке типовых программ для дополнительного образования фармработников. Положение об этом вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Ранее Минздрав РФ представил проект обновленной типовой программы профессиональной подготовки по специальности «Клиническая фармакология».
