Разработана программа допобразования по специальности «Управление и экономика фармации»

24.10.2025
16:58
ДинаКоблова
Разработана типовая дополнительная программа профессиональной переподготовки по специальности «Управление и экономика фармации». За 504 академических часа студенты должны будут освоить семь ключевых профессиональных компетенций.
Фото: 123rf.com

Минздрав России разработал проект приказа об утверждении типовой дополнительной программы профессиональной переподготовки по специальности «Управление и экономика фармации». Документ проходит общественное обсуждение до 8 ноября.

Форма обучения очная, с возможностью частичного использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Срок освоения программы — 504 академических часа.

После обучения выпускник будет обладать семью ключевыми профессиональными компетенциями:

  • планировать деятельность фармацевтической организации;
  • организовывать ресурсное обеспечение фарморганизации;
  • организовывать работу персонала фарморганизации;
  • управлять качеством результатов текущей деятельности фарморганизации;
  • организовывать информационную и консультационную помощь населению и медработникам, проводить мероприятия по мониторингу безопасности лекарств и медизделий;
  • управлять финансово-экономической деятельностью фарморганизации;
  • оказывать первую помощь.

Приказ вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В мае правительство наделило Минздрав РФ полномочиями по разработке типовых программ для дополнительного образования фармработников. Положение об этом вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее Минздрав РФ представил проект обновленной типовой программы профессиональной подготовки по специальности «Клиническая фармакология».

