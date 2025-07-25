Roche свернула разработку купленного за 2,7 млрд долларов препарата от ожирения

Roche прекратила разработку экспериментального препарата для лечения ожирения CT-173 еще до начала клинических испытаний. Фармацевтический гигант сообщил об этом решении в финансовом отчете за II квартал.

Как показал анализ, у проекта нет коммерческого потенциала, приводит портал Fierce Pharma слова главы фармподразделения Roche Терезы Грэм. Также отмечается, что производитель отказался от дальнейших исследований четырех противораковых лекарств.

Roche получила права на средство для похудения, купив компанию Carmot Therapeutics. Швейцарский концерн внес 2,7 млрд долл. в качестве первоначального взноса. В 2023 году это была одна из самых крупных сделок в фармотрасли.

CT-173 — аналог кишечного гормона PYY (пептид тирозин-тирозин), формирующий ощущение сытости после приема пищи. В этом году планировалось начать I фазу его испытаний.

В портфеле Roche есть другой перспективный препарат для снижения веса — petrelintide. Это аналог гормона амелина, который выделяется вместе с инсулином и участвует в регуляции аппетита. Его создатель — датская Zealand Pharma, с которой заключено соглашение на 5,3 млрд долл. в феврале текущего года.

Согласно квартальному отчету, с апреля по июнь выручка Roche составила 19,6 млрд долл. Продажи выросли на 8% от года к году. Самым доходным активом стал препарат от рассеянного склероза «Окревус» (окрелизумаб), который принес 2,2 млрд долл. (+10% по сравнению с прошлым годом).