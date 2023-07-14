Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Roivant может продать...

Roivant может продать Roche лекарство от болезней кишечника за 7 млрд долларов

14.07.2023
14:24
Николай Соколов
Roivant может продать Roche препарат для лечения болезней кишечника. Сумма сделки предположительно составит 7 млрд долл., пишут СМИ.

Биотехнологическая компания Roivant Sciences ведет переговоры о продаже компании Roche экспериментального препарата для лечения воспалительных заболеваний кишечника, включая язвенный колит и болезнь Крона. Сумма сделки может составить более чем 7 млрд долл., сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

О продаже препарата может быть объявлено в ближайшие дни, но переговоры все еще могут сорваться. Также на покупку может претендовать еще один игрок, сообщает издание.

Экспериментальный препарат Roivant, RVT-3101, проходит III фазу клинических испытаний для лечения язвенного колита средней и тяжелой степени, а также болезни Крона. В июне RVT-3101 показал сокращение воспаления и язв в толстой кишке по сравнению с плацебо в промежуточном исследовании.

В конце 2022 года Pfizer и Roivant Sciences объявили о создании компании Vant, которая должна была заниматься разработкой RVT-3101. «Мы верим в способность RVT-3101 изменить ситуацию с воспалительными заболеваниями кишечника, которая уже давно нуждается в новых, инновационных и более эффективных методах лечения», — заявлял тогда президент и главный инвестиционный директор Roivant Маюх Сухатме.

Язвенный колит и болезнь Крона являются родственными хроническими состояниями, связанными с проблемами иммунной системы. Они приводят к воспалению и язвам в толстой кишке и желудочно-кишечном тракте. В США от них страдают около 2 млн человек.

Лекарства против аутоиммунных заболеваний оцениваются как один из крупнейших рынков для фармацевтической промышленности, его емкость составляет примерно 40 млрд долл. Чтобы укрепить свое портфолио аутоиммунных препаратов, MSD в прошлом месяце заплатила 10,8 млрд долл. за покупку Prometheus Biosciences, которая также разрабатывает лекарство от язвенного колита. В декабре Amgen решила купить Horizon Therapeutics, у которой также есть портфолио аутоиммунных средств.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.