«Роснано» продала фармкомпанию «НоваМедика Иннотех»

Владельцем ООО «НоваМедика Иннотех» стало АО «Синмедекс», на обновление данных в ЕГРЮЛ обратили внимание «Ведомости».

АО «Роснано» выставило на торги 100% в уставном капитале «НоваМедика Иннотех» в августе. Стоимость сделки стартовала от 720 млн руб., на участие в торгах была подана лишь одна заявка.

Кто стал покупателем компании, в «Роснано» не сообщили. Представитель корпорации сказал журналистам, что планируется направить полученные средства на развитие приоритетных направлений, среди которых проекты малотоннажной химии в соответствии с приоритетами нацпроекта «Новые материалы и химия». Проекты на первом этапе касаются создания производств субстанций и сырья для них.

Компания «Синмедекс» была зарегистрирована в Москве в июле 2025 года, ее учредители не раскрываются, гендиректор — гражданин Белоруссии Николай Солодуха.

По данным источника издания, «НоваМедикой» также интересовалась группа «Фармэко» Владимира Бабия. Однако стороны долго не могли сойтись в цене. Глава компании заявил, что группа не интересуется «НоваМедикой».

Старший партнер Verba Legal Александр Панов (компания сопровождала сделку) заявил, что «НоваМедика Иннотех» продана «независимому инвестору в области фармацевтики». Самого партнера он не назвал.

ООО «НоваМедика Иннотех» на 99,99% принадлежало ООО «НоваМедика», еще 0,01% — ООО «РМИ», обе компании подконтрольны «Роснано». «НоваМедика Иннотех» была создана для развития научно-исследовательской деятельности группы «НоваМедика» и реализации проектов в области контрактной фармацевтической разработки и производства. Технологический центр компании расположен в ОЭЗ «Технополис «Москва». По итогам 2024 года совокупная выручка «НоваМедики» (с учетом дочерней «НоваМедика Иннотех») по РСБУ выросла на 22,7%, до 758,9 млн руб., чистая прибыль составила 127,9 млн руб. против 298,8 млн руб. убытка годом ранее. Согласно данным AlphaRM, продажи собственных препаратов компании в 2023 году превысили 23 млн руб., в 2024 году составили без малого 55 млн руб. Фирма также занимается продвижением лекарств других компаний.

В 2012 году «Роснано» и американский венчурный фонд Domain Associates договорились вложить по 380 млн долл. в совместное предприятие по производству и продаже лекарств и медицинских устройств. На основе этого предприятия была создана «НоваМедика». В российское производство стороны планировали вложить по 95 млн долл. В 2023 году Domain Associates вышел из проекта, передав свою долю в размере 17,99% «Роснано», ставшее единственным бенефициаром группы.

В марте в компании «НоваМедика» сменился генеральный директор, им стал Александр Львовский. Ранее эту должность занимала Елена Литвинова, она была назначена в октябре 2019 года, сменив на этом посту Александра Кузина. Тот в свою очередь перешел на работу в ПАО «Аптечная сеть 36,6».