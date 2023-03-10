Россельхознадзор отрицает заявления ветпроизводителей о нехватке времени для инспекций

Зарубежные производители ветеринарных препаратов имели достаточно времени, чтобы пройти инспекцию на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP). У них было более шести лет для этого, заявили в пресс-службе Россельхознадзора, передает агентство «Прайм».

«Проведение инспектирований иностранных производителей российским инспекторатом осуществляется с января 2017 года. У производителей в запасе было более шести лет, чтобы подготовиться и успешно пройти инспекцию», – отметили в надзорном органе.

Как пояснили в Россельхознадзоре, изменения в законодательство приняты еще в июле 2021 года, но после этого число заявлений на инспектирование не увеличилось.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что ряд зарубежных производителей ветеринарных препаратов отзывают заявления на проведение инспекций своих производственных площадок. В их числе Boehringer Ingelheim, Vetoquinol S.A., Zoetis Inc., MSD Animal Health. С 1 сентября 2023 года продукция компаний, не прошедших проверку соответствия требованиям надлежащей производственной практики, не сможет поставляться в Россию.

В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) заявили, что производители не отказываются от проверок. Однако времени для завершения необходимого числа инспекций им на сегодня недостаточно.

В свою очередь, в Россельхознадзоре утверждают, что организовать визит комиссии инспекторов иностранные производители не могут, а от дистанционного проведения инспекции отказываются и просят перенести сроки инспектирования, хотя до этого настаивали на применении дистанционного формата инспектирования.

Также в надзорном органе отметили, что в ассоциации «всего четыре компании с основным капиталом и производственными площадками, расположенными в недружественных по отношению к РФ странах». Поэтому отсутствие локализации производств в России говорит о том, что поставки ветеринарных препаратов эти компании могут в любой момент прекратить в одностороннем порядке.