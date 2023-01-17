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Россельхознадзор с декабря...

Россельхознадзор с декабря выявил 400 незаконно торгующих ветпрепаратами сайтов

17.01.2023
10:35
Артем Косенок

Россельхознадзор с декабря выявил около 400 незаконно торгующих ветпрепаратами сайтов. Всего с момента получения полномочий направлять в Роскомнадзор сведения о сайтах, нарушающих законодательство об обращении этих лекарственных средств, надзорный орган обнаружил 461 подобный интернет-ресурс.

Фото: shurkin_son/ru.freepik.com

Россельхознадзор с 1 сентября выявил 461 сайт по продаже ветеринарных лекарственных препаратов без наличия лицензии на фармацевтическую деятельность, а также содержащих информацию о продаже незарегистрированных препаратов. Всего была проведена экспертиза 763 веб-ресурсов, сообщили в пресс-службе надзорного органа. В декабре Россельхознадзор обнаружил более 70 подобных сайтов. Таким образом, за это время было выявлено около 400 онлайн-ресурсов.  

На основании материалов надзорного органа Роскомнадзор принял решение о блокировке сайтов с внесением соответствующих изменений в Единый реестр цифрового надзорного ведомства. Из них 315 интернет-ресурсов позднее были исключены из данного реестра в связи с удалением запрещенной информации. Экспертиза 302 сайтов не выявила содержания нелегального контента, либо обнаружила сведения, дублирующие страницы сайтов, указанные в ранее принятых решениях.

В начале ноября Россельхознадзор впервые инициировал блокировку онлайн-ресурса, продающего запрещенные ветеринарные препараты. Надзорный орган обнаружил, что паблик в сети «ВКонтакте» реализует два десятка лекарственных средств. С 1 сентября Россельхознадзор получил право направлять в Роскомнадзор сведения о сайтах, нарушающих законодательство об обращении ветеринарных лекарственных средств.

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