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Россельхознадзор впервые решил...

Россельхознадзор впервые решил заблокировать онлайн-магазин с запрещенными ветпрепаратами

03.11.2022
11:18
Артем Косенок

Россельхознадзор впервые инициировал блокировку онлайн-ресурса, продающего запрещенные ветеринарные препараты. Надзорный орган обнаружил, что паблик в сети «ВКонтакте» реализует два десятка лекарственных средств. С 1 сентября Россельхознадзор получил право направлять в Роскомнадзор сведения о сайтах, нарушающих законодательство об обращении ветеринарных лекарственных средств.

Фото: shurkin_son/ru.freepik.com

Россельхознадзор впервые инициировал блокировку страницы в сети «ВКонтакте», сообщили в пресс-службе надзорного органа. Паблик занимается продажей лекарственных средств для ветеринарного применения, торговля которыми запрещена. Среди них: Rubenal 300, Direne, Vetri-Science Renal Essentials For Cats, Fermactiv, Flora Balance, Pronefra, Hepatiale Forte, UrinoMet, HemoVet, Nefrokrill, UrinaryMet Paste, Nutrikard, Zentonil, Nefroactiv, Cystophan, RenalVet, Amyladol, Uro-pet, Ренадил.

В конце августа стало известно, что в России с 1 сентября будут блокировать сайты, продающие запрещенные ветеринарные препараты. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 1475 от 22.08.2022 опубликовали на портале правовой информации. Ограничивать доступ также будут и к сайтам, на которых работают продавцы, не имеющие лицензии на фармдеятельность. Определять, какая информация подлежит блокировке, будет Россельхознадзор, вносить ресурс в реестр запрещенных — Роскомнадзор.

Ранее в феврале эксперты Высшей школы экономики сообщили, что объем нелегального оборота ветеринарных препаратов в 2021 году составил 22,8% (53 млн штук) от общего количества, представленного на российском рынке.

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