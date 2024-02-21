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Россия не импортировала...

Россия не импортировала вакцины для кошек и собак с сентября 2023 года

21.02.2024
12:23
Коблова Дина
Импортные вакцины для кошек и собак не вводили в гражданский оборот в России с 1 сентября 2023 года. Причина – отсутствие российских сертификатов GMP у производителей. Депутаты предложили ввести мораторий на требование сертификации, так как программы импортозамещения нет даже в статусе проекта.
Фото: 123rf.com

С начала 2024 года импортные вакцины для кошек и собак не вводили в гражданский оборот в России, информацию по состоянию на 10 февраля сообщили изданию «Ветеринария и жизнь» в пресс-службе Россельхознадзора. Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) проанализировала данные и заявила, что вакцины не появлялись уже с 1 сентября 2023 года.

Дело в том, что у большинства зарубежных производственных площадок нет российский сертификатов соответствия GMP ЕАЭС. Если площадка не прошла инспекцию российских специалистов, то с сентября 2023 года она не может поставлять вакцины в страну. Сейчас отечественные сертификаты есть у 40 импортных производителей, но этого недостаточно.

Как писал «ФВ», за 2023 год 18 площадок иностранных производителей ветеринарных лекарств признаны не соответствующими стандартам GMP. Успешно подтвердили соблюдение стандартов и получили российский сертификат GMP только 14 площадок. К остальным у инспекторов еще остались вопросы.

Участники АВФАРМ подали уже семь новых заявок на прохождение инспекции. Пройти проверку производители должны в первом полугодии 2024 года.

Ранее в России предложили до 1 января 2026 года ввести мораторий на требование специальной сертификации зарубежных лекарств и вакцин для животных. Как пишут «Известия», законопроект подготовили для внесения в Госдуму.

По мнению депутатов, количество поставок ветпрепаратов из дружественных не увеличилось: в последние годы их доля не превышает 14%. При этом отечественной программы импортозамещения нет даже в статусе проекта. Ведущие производители признали, что не способны обеспечить потребность в ближайшие годы без господдержки. Российские производители не готовы производить полный перечень ветпрепаратов, так как считают, что это экономически нецелесообразно, говорят авторы инициативы.

В то же время глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сделал оптимистический прогноз для отечественного производства ветеринарных вакцин на ближайшие 10 лет. Он прочит бурное развитие российских компаний, потому что теперь они работают в равных условиях с зарубежными, в том числе в контексте прохождения инспекции для получения российского сертификата GMP. «Слухи о дефиците вакцин распространяют только те компании, которые в 90-е годы захватили наш рынок», — сказал Данкверт.

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