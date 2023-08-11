Росздравнадзор опроверг необходимость передачи в систему МДЛП реквизитов всех Rx-препаратов

Новые требования по внесению сведений о рецептах в систему мониторинга движения лекарственных средств (МДЛП), которые вступают в силу с 1 сентября, затронут не все лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

С этой даты аптеки должны вносить в систему МДЛП данные рецептов по отпускаемым рецептурным препаратам. Однако в надзорном органе разъяснили, что такая норма распространяется только на случаи вывода из оборота препаратов, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), льготных лекарственных средств, отпускаемых с полной или частичной компенсацией цены государством, а также препаратов, отпускаемых дистанционным способом по рецептам. В других случаях изменений в правилах вывода препаратов из оборота в системе маркировки при отпуске через аптеку не будет, подчеркнули в Росздравнадзоре.

Ранее «ФВ» писал, что аптеки обеспокоены вступающими с 1 сентября в силу новыми требованиями. «СоюзФарма» направила письмо в Минздрав, Минпромторг, Росздравнадзор и оператору системы МДЛП ЦРПТ, в котором выразила обеспокоенность тем, что аптеки до сих пор не получили четких инструкций о том, как им отчитываться о рецептах в системе маркировки. В частности, как различать порядок и формат передачи сведений об электронных и бумажных рецептах.

Также участники вебинара ЦРПТ сообщили, что с 1 сентября фармспециалистам придется оформлять отдельный чек для каждого рецепта на лекарство. Объединить их через дробь или запятую пока не получится, отметили эксперты.