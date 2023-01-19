Росздравнадзор призвал аптеки соблюдать правила продажи рецептурных лекарств

Росздравнадзор напомнил аптечным организациям об административной ответственности за нарушения отпуска рецептурных препаратов. В том числе речь идет об антибиотиках. В надзорном органе призвали соблюдать нормы закона по их продаже, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

«Нарушение отпуска рецептурных препаратов, в том числе и антибиотиков, относится к грубым нарушениям лицензионных требований, за которые, в соответствии с КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность», — подчеркнули в надзорном органе.

Также Росздравнадзор призвал граждан не заниматься самолечением и принимать лекарства только по назначению врача.

За последние 12 месяцев антибиотики принимали 54,6% россиян. Из числа принимавших препараты около половины (49,1%) занимались самолечением. Об этом говорится в результатах исследования ЦНИИОИЗ Минздрава, с которым ознакомился «Коммерсантъ». В подавляющем большинстве граждане покупали антибиотики в аптеке без рецепта, хотя 65,5% знали о том, что это запрещено.

Накануне сообщалось, что зам. руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева направила запрос главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой предоставить информацию о наличии или отсутствии дефицита лекарств, на которые сейчас повышен спрос. По ее словам, последние несколько месяцев СМИ и должностные лица субъектов России фиксируют дефицит в аптеках антибиотиков широкого спектра действий. В частности, речь идет о препаратах «Амоксиклав», «Аугментин», «Экоклав», «Панклав».

Ранее правительство поддержало законопроект об ужесточении ответственности за продажу лекарственных средств из перечня предметно-количественного учета без рецепта. В частности, фармацевтов предлагают наказывать на сумму до 20 тыс. руб., юрлицам назначить штраф до 200 тыс. руб. Как следует из текста законопроекта, штрафовать работников аптек будут, если отпуск учетных препаратов не содержит признаков уголовного преступления.