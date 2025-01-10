Росздравнадзор продлил работу комиссий по дефектуре медизделий до 2028 года

Росздравнадзор утвердил приказ № 7311 от 25.12.2024. Согласно ему продлевается действие документа о создании межведомственных комиссий по формированию перечня видов медицинских изделий, подлежащих обращению в соответствии с особенностями госрегистрации в случае дефектуры или риска ее возникновения на фоне санкций. Действие приказа № 8003 от 13.11.2023 продлевается до 1 января 2028 года (ранее приказ действовал до начала 2025 года).

В мае 2022 года Росздравнадзор утвердил положение о межведомственной комиссии по определению перечня дефицитных медизделий для их ускоренной регистрации. Он действовал до 1 сентября 2023 года. В октябре того же года надзорный орган выступил с инициативой снова создать комиссию.

Также Росздравнадзор утвердил приказ № 7239 от 23.12.2024, согласно которому до 1 января 2028 года продлевается действие перечня сведений о неоригинальных комплектующих для технического обслуживания медизделий и списка документов для ведения реестра таких запчастей и их производителей. Перечень утвержден приказом № 2983 от 16.05.2023, который ранее действовал до начала 2025 года.

В конце 2024 года правительство также продлило до конца 2025 года особенности заключения договоров с единственными поставщиками. Постановление было принято в марте 2022 года на фоне санкций против России.