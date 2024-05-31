Сколько будет индикаторов риска

Росздравнадзор разработал 20 новых индикаторов риска для участников рынка лекарственного обеспечения. Сейчас они находятся на согласовании. Но и это не предел. Число индикаторов риска, достижение которых грозит проверками для участников рынка, будет увеличиваться. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе XXVI Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств — ФармМедОбращение 2024», передает корреспондент «ФВ».

Основной приоритет службы на текущий год — проведение проверок с использованием индикаторов риска, заявила Самойлова в ходе пленарного заседания 31 мая. Результативность таких проверок, согласно данным 2024 года, составляет свыше 80%, добавила глава Росздравнадзора.

«Наша задача — разрабатывать все более новые индикаторы риска, чтобы проверочные мероприятия были эффективны и понятны подконтрольным лицам, — акцентировала внимание руководитель Федеральной службы. — В частности, шесть индикаторов риска совершения нарушений основаны на сведениях системы МДЛП. Уже проведено 190 контрольных мероприятий с их использованием».

Росздравнадзор намерен продолжать активно использовать ресурсы системы «Честный знак». Особое внимание будет уделяться мониторингу остатков лекарств в фармацевтических и медицинских организациях. Благодаря работе, которая была начата в прошлом году, остатки были снижены на 60%, отметила спикер. Задача службы — привести в полное соответствие реальную картину по ним с той, которая отображается в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

Какие перспективы у онлайн-продажи рецептурных препаратов

Тема использования информационных технологий и цифровых сервисов прозвучала и в докладе заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева. Так, по прогнозам Минздрава, по итогам этого года объем продаж безрецептурных лекарств дистанционным способом достигнет 100 млрд руб. (в I квартале 2024 года — 26 млрд руб., в 2023-м — 56,7 млрд).

Что касается онлайн-покупок рецептурных препаратов, то эта услуга «еще осознается пациентами и врачебным сообществом», признал замминистра, однако в ведомстве ожидают получить достаточную фактуру для оценки роли этого инструмента в лекарственном обеспечении через два года.

Тем временем Минздрав вышел на финальный этап работы по совершенствованию правил формирования перечней лекарственных препаратов, проинформировал Глаголев. После всех согласований проект будет внесен в правительство. Среди основных элементов — включение препаратов в перечень на основе агрегированного подхода (чтобы за счет изменения лекарственной формы не происходило выхода из установленного ценового коридора); возможность при рассмотрении заявок учесть только качественные фармакоэкономические исследования.

«Если же препарат поступает с исследованием неудовлетворительного качества, мы не отказываем заявителю, а даем время на дополнительную проработку, — подчеркнул Глаголев. — Также главные внештатные специалисты получат формализованный механизм исключения из Перечня ЖНВЛП средств, более не востребованных в клинической практике».

С 2020 по 2024 год увеличилась доля граждан, сохранивших льготу на лекарственное обеспечение в натуральной форме, с 22 до 26%, продолжил руководитель Минздрава. Вместе с тем есть регионы-аутсайдеры, где этот показатель существенно ниже, — это Тульская область (6%), Орловская область (7%), республики Дагестан и Чечня (по 7%). Необходима постоянная работа регионов с возвращением льготников в систему, чтобы те не отказывались от льготы в пользу денежной компенсации, подытожил Глаголев.

В финале пленарного заседания прозвучало предложение провести совместное совещание с участием Минздрава, Росздравнадзора и Федеральной службы по аккредитации, посвященное БАД. Самойлова считает необходимым обсудить проблему онлайн-торговли лекарствами под видом БАД и «выработать дальнейшую тактику». По ее сведениям, с момента старта дистанционной торговли лекарствами по инициативе Росздравнадзора уже заблокировано почти 90 тыс. страниц (начиная с 2020 г.), где продажа велась с нарушением законодательства.