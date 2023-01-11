Росздравнадзор сообщил о возможной дефектуре и проблемах в поставках лекарств

Из-за повышенного спроса на отдельные лекарственные средства могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки. Это связанно с логистическими проблемами поставщиков и производителей, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. Там отметили, что дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации.

В надзорном органе также предупредили о мошенниках, которые используют временный дефицит лекарственных средств для личной наживы. Некоторые организации предлагают гражданам за доставку необходимого препарата, в том числе дорогостоящего, внести предоплату от 50 до 100% его стоимости. Никакие гарантии при этом покупателю не предоставляются. Росздравнадзор предупредил, что приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными.

По словам замглавы Минздрава Сергея Глаголева, ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть стабильная.

«Объемы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют, а по отдельным позициям превосходят среднегодовые <…> В период подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями отмечался значительный подъем спроса на соответствующие группы препаратов, с которым поставщики и производители лекарств эффективно справляются путем увеличения объемов производства и поставок», — цитирует его слова пресс-служба министерства.

Глаголев отметил, что отсутствие отдельных торговых наименований в конкретных аптеках в период повышенного спроса носит кратковременный характер. На рынке присутствуют аналоги, не уступающие по своей терапевтической эффективности.

В начале ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко дал поручение регионам создать запас лекарств не менее чем на четыре месяца. По его словам, в стране наблюдаются задержки поставок зарубежных препаратов, но отказов или серьезных угроз для фармрынка зафиксировано не было. Спустя две недели, выступая в Госдуме, министр заявил, что поручение выполнено.