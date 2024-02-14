Росздравнадзор возобновил действие правил выдачи разрешений на вывоз ряда медизделий

Росздравнадзор обновил порядок выдачи разрешений на вывоз отдельных видов медизделий в страны ЕАЭС. Соответствующий приказ № 39 от 15.01.2024 размещен на портале правовой информации. Согласно документу такой порядок продлевается до 31 декабря 2025 года. Прежний приказ действовал до конца 2023 года.

Согласно приказу заявление составляется на русском языке, оформляется на бланке заявителя, подписывается им, заверяется печатью, содержит дату и регистрационный номер. Заявление, которое предоставляется через автоматизированную информационную систему Росздравнадзора, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

В заявлении должны быть указаны такие, например, данные, как наименование юрлица и товара, информация о том, является ли товар медизделием, а также код медизделия. К заявлению прилагаются копии контрактов или договоров поставки, справка о товаре, заполненный проект разрешения на его вывоз.

Основаниями для отказа в выдаче разрешения на вывоз могут быть неустранение заявителем выявленных надзорным органом нарушений, а также наличие или угроза возникновения критического недостатка товара на территории страны. Разрешение на вывоз выдается отдельно на каждую партию в рамках одного контракта (договора) поставки.

В декабре 2023 года правительство приняло постановление о продлении срока действия ограничений на вывоз из России ряда товаров и оборудования. Запрет будет действовать до конца 2025 года.

В январе Минпромторг опубликовал приказ об утверждении порядка выдачи разрешений на вывоз отдельных видов промышленной продукции в страны ЕАЭС. Он также будет действовать до 31 декабря 2025 года.