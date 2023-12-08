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Росздравнадзор выявил еще...

Росздравнадзор выявил еще одну серию фальсифицированного противоопухолевого препарата

08.12.2023
16:58
Таисия Кубрина
Росздравнадзор сообщил о выявлении фальсифицированного противоопухолевого лекарственного препарата для лечения диффузной В-крупноклеточной лимфомы. Это уже пятое сообщение о фальсификате за год.
Фото: Таисия Кубрина

Росздравнадзор на основании информации компании «Рош-Москва» сообщил о необходимости изъятия из обращения фальсифицированного лекарственного препарата. Информационное письмо № 01И-1080/23 от 05.12.2023 опубликовано на сайте службы.

Признаки подделки выявили у лекарственного препарата «Полайви» серии Н6980Н05, назначаемого в комбинированной терапии диффузной В-крупноклеточной лимфомы. На упаковках фальсифицированного препарата отсутствует маркировка на русском языке, а торговое наименование Polivy. Кроме того, производитель сообщил, что номер серии Н6980Н05 не использовался для производства данного лекарственного препарата.

Сообщение о фальсификации данного препарата стало пятым за текущий год. В конце ноября Росздравнадзор сообщал о выявлении фальсифицированного лекарственного препарата «Диспорт», лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 ЕД № 1, флаконы, пачки картонные, серия U00307, производитель «Ипсен Биофарм Лимитед», Великобритания.

Летом в сводки о поддельных лекарствах попало по одной серии лекарственных препаратов «Окревус» от компании Roche и «Мирена» от компании Bayer. В апреле регулятор сообщал об обращении фальсифицированного препарата «Нимесил», принадлежащего компании «Лабораторное Менарини С.А.», Испания.

Участники рынка должны проверить остатки лекарственных препаратов и при выявлении признаков подделки сообщить в территориальные органы Росздравнадзора.

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