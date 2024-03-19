Розница экономит на инвестициях в развитие

Что доминирует

Розничный сегмент снова становится драйвером роста фармрынка, рассказала гендиректор AlphaRM Анна Ермолаева. До 2022 года лидером по динамике был госсегмент: стартовали программы по борьбе с онко- и кардиозаболеваниями, пилотные проекты, терапия коронавируса. Но в 2023 году в госсекторе была отмечена отрицательная динамика по поставкам.

Аптечный рынок в 2023 году показал прирост на 7% в рублях и падение на 2% в упаковках. «Пять лет назад розничный сегмент в структуре фармрынка перевалил отметку в 70% в рублях. Эту долю покупок контролировал кошелек покупателя. Затем она стала сокращаться до 60%. Сейчас снова начинаем расти: 65% в рублях — это объем, за который платит потребитель», — рассказала Ермолаева.

За январь розничный рынок вырос на 15% в рублях и упал на 3% в упаковках. «Мы растем на инфляционном росте», — сообщила Ермолаева. 90% всех упаковок на розничном рынке потребитель за свои деньги покупает в аптеках. Меняется и структура потребления: аптечный рынок стабильно переходит в доминирование препаратов стоимостью 100—500 руб.

Среднемесячная выручка на точку в России сохраняется в размере 2 млн руб. Среднее количество аптечных точек на 10 тыс. населения в стране — 5,5. По этому показателю Москва остается в аутсайдерах.

Борьба с маркетплейсами

Аптечный сектор полагает, что самые высокие риски для рынка связаны с развитием маркетплейсов. «Объем продаж маркетплейсов, по нашим оценкам, в прошлом году — 4,7 трлн руб., и только БАД продано на 27 млрд руб.», — рассказал коммерческий директор ГК «АСНА» Рустам Шубенок.

Он считает, что скоро рознице придется задуматься о новом формате работы в связи с изменениями потребительского поведения. «Потребитель в России один из самых продвинутых в мире по ряду направлений. Все технологично и оцифровано — госуслуги, банки, сервисы. Вспомним, что у «ВкусВилла» в 2020 году доставка занимала 3—5% в объеме продаж, сейчас она на уровне 30%. От этого надо отталкиваться», — отметил он.

Аптеки ждут от Госдумы решений по введению ответственности за нарушения при продаже препаратов в маркетплейсах, сказал генеральный директор «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин. Закон будет доработан ко второму чтению, ответил зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев*.

«Но нужно понимать, что вопрос даже не в регуляции, а в правоприменительной практике — это нужно контролировать, и в данном случае контроля за маркеплейсами в нужном объеме не существует, — отметил он. — Могут ли маркетплейсы, согласно законодательству, реализовывать препараты через свои пункты выдачи заказов? Нет. Реализуют? Да. Могут ли они продавать рецептурные препараты, не выполняя условия эксперимента? Нет. Делают? Да».

О перспективах роста

Большинство участников саммита осторожно оценивают перспективы сделок M&A в ближайшее время. В то же время Ермолаева указала на стабильность этого показателя. «После того как в 2020 году мы не насчитали и 500 аптек в сделках, мы возвращаемся к показателю 1 тыс. аптек по перемещению из одной аптечной сети в другую», — сообщила она.

Органический рост бизнеса тоже замедлился. Так, у Аптеки.ру в 2023 году роста не было — ни в упаковках, ни в деньгах, сообщил директор по развитию компании «Катрен» Анатолий Тенцер.

«В нашем случае 10% роста стоят 1 млрд руб. инвестиций. Мы не стали тратить эти деньги, в частности, и потому, что существенно выросла стоимость заемных средств и обеспечения по ним, — сказал он. — Мы осознанно рост притормозили: дешевых денег на рынке просто нет. В 2024 году ситуация поменялась — пока мы прирастаем ощутимо, в том числе и в упаковках».

Объемы прироста должны учитывать финансовое состояние сети и настроения сотрудников компании, считает гендиректор аптечной сети «Вита Плюс» Жан Гончаров. В прошлом году сеть открыла 83 новые аптеки, в 2024 году их будет около 130, частично за счет договоров, перешедших с 2023 года за счет длительной процедуры лицензирования.