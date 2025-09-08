Рязанская область хочет использовать беспилотники для доставки лекарств

В Рязанской области могут начать использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для доставки лекарств в отдаленные территории. Об этом губернатор Павел Малков рассказал в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, Рязанская область за два года реализовала большой проект централизованной лаборатории, которая предоставляет широкий спектр медицинских лабораторных анализов для всех жителей региона.

«В районах теперь необходимо только забрать биоматериалы, которые тут же доставляются пока на автомобилях в центральную лабораторию, где проводится необходимое обследование. И через медицинскую информационную систему результаты попадают как в личный кабинет человека, так и в электронную медицинскую карту лечащему врачу. Это очень быстро и удобно», — поделился губернатор.

Он заявил, что следующий шаг в этом проекте позволят сделать беспилотники. Глава региона предложил, что один и тот же БПЛА может везти биоматериалы в централизованную лабораторию, а обратно доставлять необходимые пациенту препараты.

Сейчас разрабатывается решение, позволяющее надежно доставлять все необходимое вне зависимости от времени года и погодных условий. Также решается вопрос о действиях в экстренных ситуациях и о создании безопасных воздушных коридоров для таких беспилотников.

В ходе пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке будет организована зона для отработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях, в том числе для доставки лекарств.

Эксперименты с доставкой лекарств беспилотниками начали в 2023 году с Сахалина: груз преодолел по воздуху 45 км.

В апреле 2024 года глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о начале разработки регламентов для использования беспилотников для доставки препаратов и анализов, а также при оказании помощи при дорожно-транспортных происшествиях.