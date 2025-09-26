С октября США введут 100%-ные пошлины на импорт медикаментов

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 100%-ных пошлин на импорт брендовой или патентованной фармацевтической продукции с 1 октября. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«С 1 октября 2025 года мы устанавливаем 100%-ную пошлину на всю брендовую и патентованную фармацевтическую продукцию, за исключением компаний, строящих свой фармацевтический завод в Америке», — говорится в его посте.

Как указывается, аналогичные торговые ограничения коснутся других товаров. Белый дом обложил 25%-ной ставкой ввоз грузовых автомобилей, 50%-ной — кухонной мебели и сантехнического оборудования для ванных комнат, а также 30%-ной — мягкой мебели.

В августе американский лидер предупредил, что может поднять налоги на ввоз медикаментов до 250%, обещав дать год на перенос производства в Штаты. В мае он подписал указ, ускоряющий процедуру получения разрешений на строительство фармпредприятий в стране. Множество ведущих корпораций уже объявили о масштабных капиталовложениях на эти цели, в их числе:

Johnson & Johnson (55 млрд долл.);

AstraZeneca и Roche (по 50 млрд долл. каждая);

(по 50 млрд долл. каждая); Bristol-Myers Squibb (40 млрд долл.);

GSK (30 млрд долл.); Eli Lilly (27 млрд долл.);

Novartis (23 млрд долл.);

MSD (21 млрд долл.);

Sanofi (20 млрд долл.);

Pfizer (12 млрд долл.);

Amgen (2,1 млрд долл.);

Biogen (2 млрд долл.).

Ранее США заключили отдельные соглашения с Европейским союзом, Японией и Южной Кореей о закреплении сниженной ставки на фармтовары. По договоренностям для них пошлина составит 15%.

По данным Census Bureau, в 2024 году США импортировали фармацевтических и медицинских товаров почти на 233 млрд долл. Организация биотехнологических инноваций (BIO) провела в феврале исследование, узнав, что девять из десяти американских биотехнологических компаний используют ингредиенты из-за рубежа для изготовления как минимум половины своей продукции. Кроме того, около 40% всех препаратов, потребляемых американцами, выпускаются за рубежом, преимущественно в Индии и Китае, особенно критична ситуация с дженериками: более 80% из них поступают в Штаты из-за границы. Пошлины могут обернуться резким ростом цен на медикаменты для американцев.