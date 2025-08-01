СМИ сообщили о планах AbbVie купить разработчика лекарств от депрессии за 1 млрд долларов

AbbVie ведет переговоры о приобретении биотехнологической компании Gilgamesh Pharmaceuticals. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Сделка предварительно оценивается в 1 млрд долл. Ее могут официально оформить в течение нескольких месяцев.

Gilgamesh специализируется на лечении психических расстройств. В мае прошлого года AbbVie подписала с ней соглашение о сотрудничестве на 2 млрд долл. Фармгигант получил права на несколько экспериментальных лекарств, созданных с помощью нейропластогенов — соединений, улучшающих способность головного мозга к адаптации.

Одно из них доказало эффективность на фазе IIa клинических испытаний. Благодаря разработке, названной GM-2505, у 94% пациентов с тяжелой формой депрессивного расстройства наступила ремиссия. Этот медикамент стимулирует 5-HT2A-рецепторы — белки, с которыми взаимодействует серотонин, запуская процессы, помогающие уменьшить проявления болезни.

У Gilgamesh есть еще один препарат, который проходит фазу IIa исследований, — GM-1020. Это усовершенствованная формула кетамина с лучшей биодоступностью и без побочных эффектов. Его преимущество — более практичное применение, чем у назального Spravato (esketamine) от Johnson & Johnson, который разрешено применять только в медучреждениях под наблюдением врача.

В последние годы AbbVie активно поглощает компании, чтобы добавить в свой портфель новые активы. В их числе оказались Cerevel Therapeutics (куплена в 2023 году за 8,7 млрд долл., но впоследствии ее препарат от шизофрении оказался хуже плацебо), ImmunoGen (в том же году — за 10,1 млрд долл.), Aliada Therapeutics (в 2024 году — за 1,4 млрд долл.), Capstan Therapeutics (в 2025 году — за 2,1 млрд долл.).