СМИ сообщили о планах покупки структурой Харитонина производителя картона

Структура владельца «Фармстандарта» Владимира Харитонина планирует завершить сделку по приобретению у банка «Траст» ООО «Кама» (объединяет ЦБК, «Камабумпром» и «Кама Картон»). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники на рынке. По данным одного из них, ФАС уже ее одобрила. В планах было закрыть сделку в конце 2022 года, но затем сроки сдвинулись на январь.

Собеседники издания отмечают, что Харитонин побывал на предприятии и «положительно оценил его работу», а «Фармстандарт» выступает крупным покупателем упаковочного картона «Камы». Получить комментарии Харитонина не удалось. В ФАС и ЦБК «Кама» на запрос издания не ответили. В пресс-службе банка непрофильных активов «Траст» отметили, что «по активу нет информации, которую бы стоило комментировать».

В августе 2022 года инвесткомпания Харитонина уже пыталась купить завод по производству бумаги и упаковки Mondi Syktyvkar («Монди Сыктывкарский ЛПК»). Предприятие планировалось продать за 95 млрд руб., писал «ФВ». Завершить сделку были намерены во второй половине этого года. Однако, по данным «Коммерсанта», она не получила одобрения российских властей и затормозилась.

Краснокамский ЦБК был построен в 1933 году. ООО «Кама Картон» создано в 2016 году бывшими акционерами ФК «Открытие» Вадимом Беляевым и Сергеем Гордеевым. В апреле 2021 года на заводе запущено первое в стране производство мелованного картона. В ноябре 2018 года с одобрения ФАС активы группы «Кама» полностью перешли «Открытию». Почти сразу было решено их продать. В феврале 2022 года «Каму» передали банку «Траст» для дальнейшей продажи за 13,6 млрд руб. при балансовой стоимости 8,5 млрд руб.

В марте на фоне санкций фармпроизводители сообщали о проблемах с упаковкой. Картон для такой упаковки и чернила для нанесения маркировки в основном поставлялись из-за рубежа. На картоне отечественного производства маркировка расплывалась, а производителям требовалось время, чтобы наладить работу с отечественными материалами. В мае некоторые производители сообщали, что полностью заменить объемы картона, поставляемого европейскими производителями, на тот момент не удалось.