Sanofi вложит 300 млн евро в создание предприятия по разработке радиофармпрепаратов

Sanofi инвестирует 300 млн евро в создание совместного предприятия с компанией Orano Med для разработки радиофармпрепаратов нового поколения. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте французского фармгиганта.

Согласно условиям сделки, Sanofi получит 16% акций новообразованной фирмы. Она займется разработкой радиолигандной терапии нового поколения на основе альфа-излучающих изотопов свинца-212.

Это второе соглашение французской компании с Orano Med. В прошлом месяце они заключили сделку на 320 млн евро, по которой Sanofi получила права на кандидатный препарат от нейроэндокринных опухолей под названием AlphaMedix.

Orano Med – дочерняя структура французской атомной госкомпании Orano. Ее учредили в 2009 году для разработки инновационных методов лечения рака с использованием радиоактивных изотопов.

Sanofi долгое время не проявляла активный интерес к радиофармпрепаратам, в то время как ее конкуренты Eli Lilly, Novartis, Bristol-Myers Squibb и AstraZeneca развивали это направление. Радиолигандная терапия позволяет доставлять радиоактивные изотопы непосредственно к раковым клеткам, минимизируя воздействие на здоровые ткани. К 2030 году объем мирового рынка радиофармпрепаратов достигнет 12 млрд долл. при ежегодном темпе роста в 11,8%, прогнозирует компания Verified Market Research, специализирующаяся на маркетинговых исследованиях и консалтинге.