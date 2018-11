Сегмент биотехнологий на третьем месте по количеству венчурных сделок

Сделки в этом секторе в 2017 г. составили 75% от общего количества сделок и 84% от общей суммы всех сделок. Объемы сегментов промышленных технологий и биотехнологий составили 10 и 6% соответственно.

Таковы данные седьмого ежегодного обзора венчурной индустрии России «MoneyTree™: навигатор венчурного рынка» («MoneyTree™: Россия»), представленного PwC совместно с РВК.

В обзоре проанализированы данные за 2017 г. и первое полугодие 2018 г.

По результатам исследования рынок венчурных сделок, составляющий основу венчурной экосистемы, в 2017 г. показал рост на 48%, составив 243,7 млн долл. США, по сравнению со 165,2 млн долл. годом ранее. Количество сделок при этом увеличилось до 205, что на 21 сделку больше, чем в 2016 г. Такая динамика позволяет сделать вывод о небольшом повышении активности инвесторов на российском рынке. В первой половине 2018 г. состоялось 97 сделок общим объемом 93,4 млн долл.

Средний размер сделки в 2017 г. увеличился до 1,5 млн долл. (1,1 млн долл. в 2016 г.). Данный факт демонстрирует позитивное отношение инвесторов к венчурным активам в условиях улучшения макроэкономической конъюнктуры. В первой половине 2018 г. средний размер сделки составил 1,3 млн долл. Наибольший рост среднего размера инвестиций в 2017 г. наблюдался в сегменте сделок на посевной стадии (в 2,2 раза – c 0,24 млн долл. до 0,53 млн долл.).

Лидером по количеству венчурных сделок и сумме привлеченных инвестиций остается сектор информационных технологий. Сделки в этом секторе в 2017 г. составили 75% от общего количества сделок и 84% от общей суммы всех сделок. Объемы сегментов промышленных технологий и биотехнологий составили 10 и 6% соответственно.

Согласно отчету, увеличился средний размер сделок на стадии стартапа (на 49 % – c 0,56 млн долл. США до 0,83 млн долл. США). При этом средние размеры инвестиций на ранней стадии и стадии расширения практически не изменились (сокращение c 0,83 млн долл. до 0,82 млн долл. на ранней стадии и c 2,81 млн долл. до 2,77 млн долл. на стадии расширения). По итогам первого полугодия 2018 г. обращает на себя внимание продолжившийся почти двукратный рост среднего размера сделки на посевной стадии (c 0,53 млн долл. до 0,90 млн долл.) и рост инвестиций на стадии стартапа на 61% (c 0,83 млн долл. до 1,33 млн долл.). При этом на стадии расширения средний размер сделки снизился на 29% (c 2,77 млн долл. до 1,96 млн долл.).

В 2017 г. число выходов инвесторов сократилось в 2 раза и составило 15 сделок, что на 15 сделок меньше, чем в 2016 г., когда число выхода инвесторов составило 30 сделок. При этом суммарная стоимость выходов уменьшилась только на 33%, до 79,9 млн долл. по сравнению с 120,0 млн долл. в 2016 г. В первой половине 2018 г. при наблюдавшемся небольшом количестве сделок (6) суммарная стоимость всех выходов сопоставима с суммой за весь 2017 г. (68,5 млн долл.).

«Венчурный рынок впервые после многолетней стагнации растет как по размеру, так и по количеству сделок. Это важный сигнал о постепенной смене настроений инвесторов и адаптации рынка к новым условиям. Ключевой вопрос – удастся ли превратить эту пока неустойчивую динамику в долгосрочный тренд. Стратегия развития венчурного рынка, которая разрабатывается сейчас РВК совместно с Минэкономразвития, должна устранить самые болезненные ограничители роста индустрии. Среди важнейших факторов – привлечение на венчурный рынок институциональных инвесторов и корпоративных стратегов, балансирование различных стадий инвестиционного цикла, создание комфортной правовой среды для инвестиций», – отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.

«Согласно данным за первое полугодие 2018 г., общий объем венчурной экосистемы составил 200 млн долл., а объем сделок выхода достиг 69 млн долл., что сопоставимо с данными за весь 2017 г. Это свидетельствует о восстановлении спроса на венчурные компании на поздних стадиях. Российские венчурные фонды демонстрируют высокую вовлеченность в глобальную венчурную систему – в 2017 г. объем сделок российских фондов с зарубежными проектами составил 696 млн долл., что почти в три раза больше, чем инвестиции в российские проекты за сопоставимый период», – прокомментировал ситуацию руководитель практики по сопровождению сделок PwC Россия Олег Малышев.

Количество выданных в 2017 г. грантов сократилось до 4 558 штук, составив 88,5 млн долл. Для сравнения – в 2016 г. был выдан 4 651 грант на общую сумму 121,4 млн долл. В первом полугодии 2018 г. было выдано 2 266 грантов на сумму 37,1 млн долл. Наиболее активными фондами-грантодателями, как и в прошлом году, были Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям, или Фонд Бортника) и фонд «Сколково».