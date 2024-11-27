Трамп выбрал критика антиковидных мер главой Национальных институтов здравоохранения США

Избранный президент США Дональд Трамп назначил критика локдаунов и обязательной вакцинации Джея Бхаттачарию руководителем Национальных институтов здравоохранения США (NIH) – ведомства при министерстве здравоохранения страны с бюджетом в 48 млрд долл., которое финансирует клинические исследования. Об этом сообщило агентство Reuters.

Бхаттачария получил известность как один из авторов «Грейт-Баррингтонской декларации» – открытого письма, опубликованного в ответ на меры американских властей по борьбе с пандемией COVID-19. Документ призывал отказаться от изоляционных ограничений и сконцентрировать основные усилия на наиболее уязвимых категориях населения. Остальным людям предлагалось вернуться к повседневному образу жизни для достижения коллективного иммунитета через естественное заражение.

В августе 2020 года во время встречи Трампа с учеными в Овальном кабинете по вопросу COVID-19 Бхаттачария заявил, что пандемия не настолько серьезна, как утверждали специалисты. В марте 2021 года на дискуссионной панели, организованной губернатором штата Флорида, он высказал мнение о том, что введение локдаунов было крупнейшей ошибкой в сфере общественного здравоохранения.

Помимо этого, кандидат на пост главы NIH активно выступал против обязательной вакцинации от COVID-19, особенно среди молодежи и здоровых граждан. Признавая эффективность самих вакцин, он считал, что принудительная иммунизация подрывает доверие общества к системе здравоохранения.

Бхаттачария – доктор медицинских и экономических наук Стэнфордского университета. В его послужном списке – работа научным сотрудником в Гуверовском институте и экономистом в крупнейшем американском «мозговом центре» RAND.

Ранее Трамп сообщил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) возглавит хирург Марти Макари, высказывавший противоречивые взгляды относительно COVID-19 и критиковавший деятельность крупных фармкомпаний. Кроме того, 45-й и 47-й президент США избрал на пост главы американского минздрава Роберта Кеннеди-младшего, известного скептическим отношением к вакцинам.

В числе других кадровых решений политика в области здравоохранения – бывший конгрессмен-республиканец Дэйв Уэлдон, он станет руководителем Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Как пишет газета New York Times, он относится к сторонникам не имеющей научных доказательств теории о влиянии консерванта тиомерсал в вакцинах на распространение аутизма.

Трамп официально вступит в должность президента 20 января 2025 года. Утверждение всех упомянутых кандидатур предстоит рассмотреть Сенату США после инаугурации.