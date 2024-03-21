Сенаторы не поддержали законопроект об отмене сертификата GMP для зарубежных ветпрепаратов

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел заседание рабочей группы по законодательному обеспечению отечественного производства ветпрепаратов, кормов и кормовых добавок. Как сообщили в пресс-службе СФ, на встрече обсудили проект поправок в закон «Об обращении лекарственных средств», по которому импортные лекарства для животных можно будет продавать без специальной сертификации правил надлежащей производственной практики (GMP).

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин заявил, что принятие поправки может негативно сказаться на качестве и эффективности ветпрепаратов и их безвредности для животных. Кроме того, изменения могут повлечь угрозу биологической безопасности страны.

«Должен отметить, что соблюдение производителями ветеринарных препаратов требований правил — это стандартная мировая практика, один из основных гарантов производства и выпуска качественных и безопасных лекарственных препаратов», — заявил сенатор.

От бизнес-сообщества на заседании выступил исполнительный директор Группы компаний «ВИК» Сергей Каспарьянц. Он отметил, что смещение сроков действия закона приведет к кратному увеличению финансовой нагрузки для отечественных компаний. «ВИК» с 2020 по 2026 год вложит 10 млрд руб. в развитие отечественных ветпрепаратов. За это время научно-исследовательский центр компании разработает и подготовит к выпуску более 200 новых продуктов.

По итогам заседания рабочей группы сенаторы приняли коллективное решение не поддерживать законопроект.

Как рассказала «ФВ» исполнительный директор Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» Мария Литвинова, весной 2023 года представитель «ВИК» приводил на парламентских слушаниях расчеты, что импортозамещение в отрасли растянется до 2100-х годов.

«Мне понятна инициатива депутатов — они, видимо, в отличие от сенаторов, более плотно работают с потребителями и оперативно чувствуют нарастание проблемы и предлагают решение», — поделилась Литвинова.

По ее словам, в объединение «СоюзФарма» входят и ветеринарные аптеки, которые уже столкнулись с последствиями прекращения импорта ветпрепаратов. Их средний чек, несмотря на инфляцию, за последние полгода упал на 10%.

«Дело в том, что наиболее востребованные продукты, недоступные теперь официально, потребители заказывают прямо у зарубежных байеров. Рост такого «серого» канала, на мой взгляд, куда опаснее и для потребителей и для государства — мы не контролируем качество препаратов, не можем подтвердить соблюдение условий транспортировки, а аптеки и дистрибьюторы лишаются выручки», — рассказала Литвинова.

Законопроект № 555529-8 «О приостановлении действия части 3 статьи 52-2 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» внесли в Госдуму 19 февраля. В случае, если его примут, требование о необходимости наличия заключения о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил GMP приостанавливается до 1 января 2026 года. Изменения касаются ввода в гражданский оборот лекарств для ветеринарного применения, которые ввозят в Россию. Госдума рассмотрит законопроект в мае.