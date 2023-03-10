Шпигель раскритиковал новое руководство «Биотэка»

Основатель компании «Биотэк» Борис Шпигель считает, что возбужденное против него уголовное дело — это попытка отобрать бизнес. Об этом он сообщил в интервью RTVI. В частности, он пожаловался, что назначенный в сентябре 2021 года президентом компании Сергей Жуковский развалил команду.

В сентябре 2021 года решением общего собрания участников ООО «Биотэк» на должность президента был назначен Сергей Жуковский. Ранее он был назначен Юлия Болтнева, а в ноябре на этом посту ее Олег Чирков. Последние кадровые перестановки произошли по инициативе дочери основателя «Биотэка» Светланы Шпигель, которая теперь представляет собственников компании. В руководство группы по ее инициативе помимо Чиркова также вошли первый вице-президент «Биотэка» Сергей Гуриев и председатель совета директоров компании «Марбиофарма» Григорий Левицкий. председателем совета директоров. В марте 2022 года новым президентом компании стала , а в ноябре на этом посту ее сменил . Последние кадровые перестановки произошли по инициативе дочери основателя «Биотэка»которая теперь представляет собственников компании. В руководство группы по ее инициативе помимо Чиркова также вошли первый вице-президент «Биотэка»и председатель совета директоров компании «Марбиофарма»

«Если в 2020 году оборот «Биотэка» составлял 32 млрд руб., то сейчас он стремится к нулю. Именно для этого посадили мою жену — финансового директора. После нашего ареста в компании сменился президент. Александр Крикун, который работал там 23 года, был вынужден уйти, президентом стал Жуковский. Я не могу наговаривать на человека, но факты говорят сами за себя. Из компании ушли все, кто занимался основной деятельностью, — генеральный директор Владислав Сараф, вице-президент по основной деятельности, мозг компании Надежда Канушкина со всей своей командой. Был ликвидирован коммерческий отдел. Начались рейдерские атаки, говорить о которых я не могу. Пока», — заявил Шпигель.

Кроме того, он считает, что происходило это преднамеренно. «После моего ареста и ареста моей жены вся собранная мной команда была вынуждена уйти. Сотрудники с болью оставили компанию, писали мне письма, но я ничего не мог сделать. Новый президент «Биотэка» Жуковский за год развалил, скорее всего в сговоре, всю компанию», — сказал Шпигель.

О том, что при помощи уголовного дела пытаются разорить его компанию, бизнесмен говорил сразу после ареста. По словам Шпигеля, он является главным фигурантом дела, а не Белозерцев.

Основателя компании Бориса Шпигеля подозревают в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Сергею Белозерцеву. Следствие обвиняет бизнесмена и его жену Евгению Шпигель, а также директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток.

В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения по иску о признании «Биотэка» банкротом.