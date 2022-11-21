Назначен новый президент «Биотэка»

Олег Чирков стал новым президентом «Биотэка», следует из данных СПАРК. Эту информацию «ФВ» подтвердили в компании. Чирков сменил на этом посту Юлию Болтневу. Она была назначена президентом компании в марте этого года. Ранее, с сентября 2021 года, этот пост занимал Сергей Жуковский.

Кадровые перестановки произошли по инициативе дочери основателя «Биотэка» Светланы Шпигель, которая теперь представляет собственников компании, пишет Vademecum. В руководство группы по ее инициативе, помимо Чиркова, также вошли первый вице-президент «Биотэка» Сергей Гуриев и председатель Совета директоров «Марбиофарма» Григорий Левицкий.

Основателя компании Бориса Шпигеля подозревают в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Сергею Белозерцеву. В октябре сообщалось, что в отношении них и еще нескольких фигурантов Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. В начале ноября Верховный суд направил дело для рассмотрения в Москву. С ходатайством об изменении территориальной подсудности обратилась Генпрокуратура. По мнению надзорного органа, обвиняемые сохранили влияние в Пензе и могут негативно повлиять на объективное рассмотрение дела, если процесс пройдет там.

Ранее сообщалось, что компания «Эллара» обратилась в суд с иском о признании «Биотэк» банкротом. Дело при этом практически сразу встало на паузу, из-за того что заявитель не приложил документ, подтверждающий уплату госпошлины. Это могло быть сделано намеренно, считают некоторые эксперты. В целом сумма денежных требований, согласно решению по делу «Эллары» и «Биотэка», составляет чуть менее 14,5 млн руб.

По данным AlphaRM, объем контрактов группы компаний «Биотэк» в январе—октябре 2021 года (дата начала исполнения контракта с 1 января по 30 октября) составил 8,9 млрд руб., а в этот же период 2022 года — 473,1 млн руб.

Всего в 2022 году контрагенты «Биотэка» подали к компании иски в общей сложности на 1,1 млрд руб. При этом сумма судебных требований к нему за предыдущие четыре года была в шесть раз меньше.

Впрочем, не первый раз «Биотэк» приближается к процедуре банкротства. Ранее и сама компания публиковала намерение о банкротстве.