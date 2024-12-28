Синдром Фелан—МакДермид включили в перечень орфанных заболеваний

Синдром Фелан—МакДермид, или делеции 22q13, — это редкое генетическое заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования, которое развивается из-за повреждения терминального сегмента длинного плеча 22-й хромосомы. Клинически патология проявляется задержкой психомоторного развития, отсутствием или выраженной задержкой речи, гипотонией, расстройством аутистического спектра, множественными микроаномалиями развития, а также поражением других систем организма. Также для таких пациентов характерны пониженная чувствительность к боли и снижение выработки пота.