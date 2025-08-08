Система прослеживаемости фармсубстанций стала получать данные из АИС Росздравнадзора

Оператор системы прослеживаемости фармсубстанций Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) реализовал интеграцию с автоматизированной информационной системой Росздравнадзора (АИС «Росздравнадзор»). Теперь он будет автоматически получать данные о фармсубстанциях, которые выпускают на рынок, как отдельно, так и в составе готовых лекарств, сообщили «ФВ» в пресс-службе ЦРПТ.

Под контроль в системе прослеживаемости теперь попадает полный спектр лекарств, обращающихся в легальном сегменте, рассказали в Росздравнадзоре.

«Обмен данными поможет контролировать соответствие представленных в систему прослеживаемости сведений с тем, что фактически поступает на рынок. Благодаря интеграции систем возможные нарушения в сфере обращения лекарственных средств можно будет выявлять на раннем этапе и оперативно принимать меры», – подчеркнули в ЦРПТ.

Эксперимент по прослеживаемости сырья для лекарств стартовал в декабре 2023 года и продлится до конца августа. Сейчас в пилоте участвуют 78 российских производителей, которые добровольно передают в «Честный знак» данные о сырье для производства лекарств и об объемах выпуска – все для того, чтобы подтвердить, где изготовлен препарат.

О том, что ЦРПТ прорабатывает новый формат взаимодействия с Росздравнадзором, стало известно в июле, в ходе экспертной встречи SFE & Marketing Excellence Academy. Речь шла о системе МДЛП.

«Сейчас взаимодействие происходит ежесуточно, мы сильно нагружаем системы Росздравнадзора, перезапрашивая данные по каждому юрлицу, каждой лицензии каждые сутки. В будущем сам Росздравнадзор будет сообщать нам о том, что где-то приостановлена лицензия, чтобы мы заблокировали такое юрлицо. То же самое будет происходить в отношении заблокированных серий по решениям регулятора или самого производителя. Блокировка будет осуществляться в моменте», — рассказал руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.