БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Система прослеживаемости фармсубстанций...

Система прослеживаемости фармсубстанций стала получать данные из АИС Росздравнадзора

08.08.2025
15:49
Екатерина Погонцева
ЦРПТ совместно с АИС Росздравнадзора запустили обмен данными в ходе проекта по прослеживаемости фармсубстанций. Теперь оператор системы будет автоматически получать данные о фармсубстанциях, которые выпускают на рынок.
Фото: 123rf.com

Оператор системы прослеживаемости фармсубстанций Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) реализовал интеграцию с автоматизированной информационной системой Росздравнадзора (АИС «Росздравнадзор»). Теперь он будет автоматически получать данные о фармсубстанциях, которые выпускают на рынок, как отдельно, так и в составе готовых лекарств, сообщили «ФВ» в пресс-службе ЦРПТ.

Под контроль в системе прослеживаемости теперь попадает полный спектр лекарств, обращающихся в легальном сегменте, рассказали в Росздравнадзоре.

«Обмен данными поможет контролировать соответствие представленных в систему прослеживаемости сведений с тем, что фактически поступает на рынок. Благодаря интеграции систем возможные нарушения в сфере обращения лекарственных средств можно будет выявлять на раннем этапе и оперативно принимать меры», – подчеркнули в ЦРПТ.

Эксперимент по прослеживаемости сырья для лекарств стартовал в декабре 2023 года и продлится до конца августа. Сейчас в пилоте участвуют 78 российских производителей, которые добровольно передают в «Честный знак» данные о сырье для производства лекарств и об объемах выпуска – все для того, чтобы подтвердить, где изготовлен препарат.

О том, что ЦРПТ прорабатывает новый формат взаимодействия с Росздравнадзором, стало известно в июле, в ходе экспертной встречи SFE & Marketing Excellence Academy. Речь шла о системе МДЛП.

«Сейчас взаимодействие происходит ежесуточно, мы сильно нагружаем системы Росздравнадзора, перезапрашивая данные по каждому юрлицу, каждой лицензии каждые сутки. В будущем сам Росздравнадзор будет сообщать нам о том, что где-то приостановлена лицензия, чтобы мы заблокировали такое юрлицо. То же самое будет происходить в отношении заблокированных серий по решениям регулятора или самого производителя. Блокировка будет осуществляться в моменте», — рассказал руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.