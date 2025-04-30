Скворцова рассказала о принципе работы вакцины от аллергии

Отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы и ряд других источников доказала свою безопасность в ходе доклинических исследований, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия-24» после расширенного заседания коллегии ФМБА.

«Она позволяет без самого аллергена вводить иммунные компоненты, которые вызывают толерантность при попадании уже непосредственно пыльцы березы или антигенов пищевых», — поделилась глава ФМБА.

По словам Скворцовой, испытания вакцины показали ее высокую иммуногенность, выработку антител, которые защищают от аллергена. Сейчас завершается вторая фаза клинических исследований препарата.

Речь идет о вакцине против сезонного поллиноза и перекрестной пищевой аллергии. Как сообщила в ходе ПМЭФ-2024 первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева, это единственный подобный препарат в мире. Клинисследования вакцины начались осенью 2024 года. Предполагается, что в гражданский оборот вакцина поступит в 2026 году.

На расширенном заседании коллегии ФМБА подвели итоги работы в 2024 году. За год было зарегистрировано 12 препаратов, три из которых оригинальные, а также семь новых тест-систем для диагностики социально значимых инфекций. Готовятся к регистрации еще 12 тест-систем. Также были разработаны технологии многоступенчатого органического синтеза фармсубстанций препаратов («Аталурен», «Селексипаг», «Тедуглутид» и «Трикафта») для терапии орфанных заболеваний у детей.

В планах ФМБА — клиническое применение онковакцин против колоректального рака, у которых завершились трехлетние доклинические исследования. Также планируются доклинические исследования персонализированных пептидных вакцин против меланомы и глиобластомы.

По словам Скворцовой, одним из важнейших направлений научных исследований агентства стало создание персонализированных препаратов. Она напомнила о разработке таких вакцин для терапии онкологических заболеваний. Ранее глава ФМБА на встрече с президентом заявила, что применять персонализированные препараты начнут уже с 2025 года.