Совет директоров AbbVie избрал нового руководителя компании

Роберт Майкл, нынешний президент и главный операционный директор AbbVie, был единогласно избран советом директоров фармацевтической компании на пост генерального директора. Об этом говорится в пресс-релизе производителя.

Он сменит Ричарда Гонсалеса, занимавшего должность генерального директора AbbVie с момента ее основания в 2013 году. Гонсалес, в свою очередь, станет председателем совета директоров компании с 1 июля 2024 года. Назначение Майкла вступит в силу в этот же день.

За десять лет пребывания Гонсалеса на посту главы AbbVie компания почти утроила свою выручку. Объем продаж фирмы вырос с 18,8 млрд долл. в 2013 году до 54,32 млрд долл. в 2023 году. Успех был достигнут главным образом благодаря препарату от ревматоидного артрита «Хумира» (адалимумаб), одному из самых продаваемых лекарственных средств в мире. В прошлом году доход с его продажи составил около 22 млрд долл.

Стоимость акций AbbVie также выросла более чем на 400% с момента ее основания. Благодаря этому рыночная капитализация компании превысила 310 млрд долл., согласно данным The Wall Street Journal.

Кроме того, при Гонсалесе AbbVie приобрела компанию Pharmacyclics, разработавшую препарат от рака крови Imbruvica (ibrutinib), за 24 млрд долл., добилась регистрации в США Skyrizi (risankizumab-rzaa), лекарства от бляшечного псориаза, и Rinvoq (upadacitinib), предназначенного для лечения различных аутоиммунных заболеваний. Совокупный объем продаж Imbruvica, Skyrizi и Rinvoq в 2023 году составил 15,4 млрд долл.

Смена генерального директора AbbVie произошла после того, как компания совершила две крупные сделки в 2023 году. В декабре производитель приобрел ImmunoGen за 10,1 млрд долл., получив благодаря этому лицензионные права на препарат от рака яичников Elahere (mirvetuximab soravtansine-gynx), и Cerevel Therapeutics, дочернего предприятия Pfizer и Bain Capital, за 8,7 млрд долл.