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Суд начал процедуру банкротства дочери Бориса Шпигеля

27.03.2025
18:45
Отдел новостей
Арбитражный суд Москвы начал банкротство Светланы Шпигель, дочери основателя «Биотэк» Бориса Шпигеля, из-за обанкротившейся корпорации. Ранее Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства 8,2 млрд руб. Ответчиками выступили Шпигель, Белозерцев и другие фигуранты, а также пять юридических лиц фармхолдинга.
Фото: 123rf.com

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства дочери основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля Светланы Шпигель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Процедура связана с обанкротившейся корпорацией «Биотэк», принадлежащей ее отцу Борису Шпигелю.

Измайловский районный суд Москвы признал его виновным в даче взяток (ч.5 ст.291 УК РФ) экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву (получил 12 лет строгого режима за получение взяток) и назначил Шпигелю наказание в виде 11 лет строгого режима. Суд освободил Бориса Шпигеля от отбывания наказания по состоянию здоровья в ноябре 2024 года. Более трех с половиной лет он провел в СИЗО. Апелляционные жалобы остальных фигурантов дела остались без удовлетворения: они отправлены в колонии.

Как писал «ФВ», суд решил частично удовлетворить исковые требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства 8,2 млрд руб. Ответчиками выступили Шпигель, Белозерцев и другие фигуранты, а также пять юридических лиц фармхолдинга — ООО «Биотэк», АО «МФПДК «Биотэк», ОАО «Фармация» в Пензе, ООО «Интермедфарм» и ООО «БиоСамарФарм». Солидарным ответчиком выступает ОАО «Фармация», деятельность которого была значительно сокращена в 2022—2023 годах,   

В августе 2024 года Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе судебное решение о введении процедуры наблюдения в ОАО «Фармация». Банкротство предприятия инициировал банк «Санкт-Петербург», заявив требования к фармсети в объеме 103,3 млн руб. Расчетная стоимость активов пензенской «Фармации», включая сеть аптек, склад, три медицинских центра, составила около 1,3 млрд руб. 

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