Суд начал процедуру банкротства дочери Бориса Шпигеля

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства дочери основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля Светланы Шпигель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Процедура связана с обанкротившейся корпорацией «Биотэк», принадлежащей ее отцу Борису Шпигелю.

Измайловский районный суд Москвы признал его виновным в даче взяток (ч.5 ст.291 УК РФ) экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву (получил 12 лет строгого режима за получение взяток) и назначил Шпигелю наказание в виде 11 лет строгого режима. Суд освободил Бориса Шпигеля от отбывания наказания по состоянию здоровья в ноябре 2024 года. Более трех с половиной лет он провел в СИЗО. Апелляционные жалобы остальных фигурантов дела остались без удовлетворения: они отправлены в колонии.

Как писал «ФВ», суд решил частично удовлетворить исковые требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства 8,2 млрд руб. Ответчиками выступили Шпигель, Белозерцев и другие фигуранты, а также пять юридических лиц фармхолдинга — ООО «Биотэк», АО «МФПДК «Биотэк», ОАО «Фармация» в Пензе, ООО «Интермедфарм» и ООО «БиоСамарФарм». Солидарным ответчиком выступает ОАО «Фармация», деятельность которого была значительно сокращена в 2022—2023 годах,

В августе 2024 года Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе судебное решение о введении процедуры наблюдения в ОАО «Фармация». Банкротство предприятия инициировал банк «Санкт-Петербург», заявив требования к фармсети в объеме 103,3 млн руб. Расчетная стоимость активов пензенской «Фармации», включая сеть аптек, склад, три медицинских центра, составила около 1,3 млрд руб.