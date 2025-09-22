Суд оштрафовал «Джодас Экспоим» за грубое нарушение требований оптовой фармлицензии

Арбитражный суд по Московской области оштрафовал держателя оптовой фармлицензии «Джодас Экспоим» за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий лицензии. Об этом говорится в решении суда, которое опубликовано в системе «Мой арбитр» и не вступило в законную силу.

Во время проверки, которая проводилась в мае — июне этого года по требованию Генпрокуратуры на складе в деревне Апаринки Московской области, сотрудники Росздравнадзора обнаружили целый ряд нарушений условий оптовой фармлицензии. Среди них несоответствие помещений склада большим количествам находящихся на хранении лекарственных средств, отсутствие карантинной зоны и документированной системы качества, необходимых СОП, наличие просроченных и фальсифицированных лекарств. Также организация не передавала обязательные сведения в ЕГИСЗ о сотрудниках и используемом оборудовании, следует из текста судебного акта.

Представитель «Джодас Экспоим» с выявленными нарушениями согласился, обязался устранить их в предписанный срок и просил назначить наказание в минимальном размере. Суд согласился и оштрафовал фарморганизацию на 50 тыс. руб.

Тем временем «Джодас Экспоим» обратился в Арбитражный суд Москвы с шестью исками к Минздраву о признании его решений об отмене регистрации лекарств незаконными. Четыре завления оставлены без движения, два — приняты к рассмотрению.