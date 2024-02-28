Суд прекратил производство в отношении замглавы Минздрава после ходатайства «Биокада»

Арбитражный суд Москвы прекратил производство в отношении замглавы Минздрава Сергея Глаголева после ходатайства компании «Биокад» об отказе от иска. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел. Подробности ходатайства не раскрываются.

В январе «Биокад» настаивала на проведении заседания комиссии Минздрава для рассмотрения внесения препаратов «Биокада» в перечни жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) и лекарственных средств для программы «14 высокозатратных нозологий». В конце месяца стало известно, что компания подала в Арбитражный суд иск на Глаголева, возглавляющего комиссию по формированию лекарственных перечней, обвинив его в бездействии. До этого «Биокад» обратилась с жалобой в ФАС по этому же поводу.

31 января Минздрав назвал дату нового заседания Комиссии по формированию перечней ЖНВЛП и 14 ВЗН. Встреча состоялась 8 февраля. На ней Минздрав рекомендовал к включению в Перечень ЖНВЛП пять препаратов, в том числе и два препарата «Биокада».