Суд в Узбекистане огласил приговоры по делу о гибели детей от сиропа от кашля

Ташкентский городской суд приговорил бывшего директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Сардора Кариева к 18 годам лишения свободы по делу о гибели как минимум 69 детей после приема сиропов от кашля Doc-1 Max, пишет «Газета.uz».

Кариева признали виновным в том, что он дал указания отменить проверку производителя препарата. Его судили по двум статьям Уголовного кодекса Узбекистана – за нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, повлекшей человеческие жертвы, а также за должностной подлог. Кариева также лишили права работать на руководящих должностях в госорганах в течение 2,5 года. Ранее экс-чиновник не признал свою вину.

Всего фигурантами дела стали 23 человека. Заместителей главы агентства Амирхона Азимова и Нодирбека Мусаева суд приговорил к 16 годам колонии. Их также лишили права трудиться на руководящих должностях в госорганах в течение 2,5 года.

Экс-директора компании — импортера препаратов Quramax Рагвендра Пратара суд приговорил к 20-ти годам лишения свободы, как и просил гособвинитель. Его признали виновным по четырем статьям УК Узбекистана: в уклонении от уплаты налогов, даче взятки в особо крупном размере, подделке документов и использовании заведомо подложного документа.

Остальным суд избрал лишение свободы, назначил штраф или исправительные работы.

В конце 2022 года Минздрав Узбекистана подтвердил смерть детей, которые болели острым респираторным заболеванием, после приема сиропа Doc-1 Max индийской компании Marion Biotech. По результатам лабораторных исследований, в лекарстве содержалось токсичное вещество этиленгликоль. Препарат был зарегистрирован в Узбекистане в 2012 году, в 2022 году его сняли с продажи в аптеках.

Marion входит в число трех индийских компаний, чьи сиропы от кашля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связывает со смертью 141 ребенка в Узбекистане, Гамбии и Камеруне. В 2022 года ВОЗ предупредила о риске смерти после приема сиропа от кашля Doc-1 Max.

В октябре 2023 года стало известно, что в Индии разрешили возобновить производство на заводе, который принадлежит компании Marion Biotech.