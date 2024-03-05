Суды признали незаконным увеличение работодателем рабочего времени заведующей аптекой

О чем спор

Специалист работала в больничной аптеке с 2016 года. За это время у работодателя не было нареканий к ее работе, но за I квартал 2022 года ей выплатили только 80% премии.

В ответ на ее запрос о причинах снижения выплат работодатель сообщил, что премия начислена в соответствии с оценочным листом: на 5% за госпитальную лояльность, на 5% за нарушение исполнительской дисциплины и на 10% за нарушение санэпидрежима. В дальнейшем работодатель отказался удовлетворить ее требование о доплате 20% невыплаченной премии.

Вторым поводом для обращения в суд стала невыплата доплаты за сверхурочную работу. Аптека филиала «Больница-1» ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России является производственной. Работа осуществляется во вредных и опасных условиях, в связи с чем трудовым договором работнику была установлена рабочая неделя 36 часов. С апреля 2019 года работодатель в одностороннем порядке без заключения с ней дополнительного соглашения изменил условия трудового договора и обязал ее работать 39 часов в неделю. Однако на зарплате сверхурочная работа никак не отразилась.

В итоге суды трех инстанций встали на сторону работника, признали незаконными снижение премии в размере 2474 руб. и невыплату 33,9 тыс. руб. за сверхурочную работу. Компенсация за несвоевременную выплату средств составила 175,81 и 6735,1 руб. соответственно, а морального вреда — 10 тыс. руб. В первой инстанции суд присудил выплатить заявителю судебные издержки на юриста и экспертизу в размере 14,7 тыс. руб. Апелляция увеличила размер расходов на экспертизу с 6,7 тыс. руб. до 22,3 тыс.

Снижение премии

Разрешая вопрос о незаконности снижения части премии, суды отметили, что система оплаты труда применительно к ст.135 ТК РФ включает фиксированный размер оплаты труда (оклад, тарифные ставки) с учетом квалификации, сложности, количества и качества выполненной работы, а также доплаты, надбавки компенсационного и стимулирующего характера.

С учетом этого и на основании локальных актов в данном споре суды пришли к выводу, что стимулирующие выплаты входили в систему оплаты труда. Источниками финансирования премиальных выплат являлись экономия фонда заработной платы и целевые средства из бюджета учреждения. Решение о выплате премии принимала специальная комиссии по рассмотрению размера премии (с учетом мнения начальника филиала), которая определяла размер стимулирующих выплат за определенный период (в рассматриваемом случае — квартал) в процентном отношении к должностному окладу работника.

Суды установили, что в спорном периоде всем работникам учреждения, кроме заявителя, была выплачена 100%-ная премия и только фармработнику — 80% премии.

Хотя в оценочном листе работодатель указал критерии для снижения премии, в суд он не представил документов, подтверждающих соответствующие нарушения. Работодатель не издавал приказы о дисциплинарных взысканиях, жалобы на фармработника о несоблюдении ею норм медицинской этики и деонтологии не поступали. Также не установлено нарушений истцом трудовой дисциплины, невыполнения трудовых обязанностей.

Раз работодатель не доказал невыполнение служебных обязанностей и обоснованность неудовлетворительной оценки, суд пришел к выводу, что у работодателя отсутствовали законные основания для снижения премии специалисту.

Доплата за сверхурочную работу

Суды при оценке требования заявителя о доплате за сверхурочную работу учли, что между сторонами не было заключено соглашение об изменении условий трудового договора и установление работнику 39-часовой рабочей недели при согласованной в трудовом договоре продолжительности рабочей недели 36 часов. На основании ст.99 ТК РФ они пришли к выводу, что работа за пределами указанного в трудовом договоре рабочего времени является сверхурочной и подлежит оплате с учетом норм ст.152 ТК РФ.

Выполнение сверхурочной работы в этом деле подтверждали табели учета рабочего времени, а отсутствие оплаты — расчетные листки.

Больница в свою защиту указывала, что работник сам отказался подписать допсоглашение и при этом начал работать в новом режиме. Это, по мнению работодателя, свидетельствует о наличии соглашения с работником. Суд с ней не согласился и взыскал в пользу работника доплату за сверхурочную работу.