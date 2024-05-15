Takeda вложит 2,1 млрд долларов в разработку препарата от болезни Альцгеймера

Takeda заключила соглашение с швейцарской AC Immune о разработке препарата, направленного на замедление развития болезни Альцгеймера. Потенциальная сумма сделки может достичь 2,1 млрд долл., говорится в пресс-релизе японского фармацевтического производителя.

По условиям соглашения, AC Immune получит авансовый платеж в размере 100 млн долл. и будет иметь право на дополнительные выплаты, если будут достигнуты определенные цели по разработке и коммерциализации лекарства. Также сделка предусматривает возможность получения швейцарской фирмой роялти от чистых продаж препарата, который будет создан в результате сотрудничества.

В свою очередь Takeda получит эксклюзивные права на иммунотерапевтический препарат ACI-24.060. Его действие схоже с вакциной: лекарственное средство стимулирует выработку антител, направленных на бета-амилоиды. Эти белки скапливаются в головном мозге и формируют бляшки. Образующиеся отложения считаются основной причиной болезни Альцгеймера.

ACI-24.060 оценивается в ходе исследования ABATE на фазе Ib/II. Примечательно, что в качестве испытуемых были выбраны не только взрослые пациенты с болезнью Альцгеймера, но и с синдромом Дауна. Дело в том, что люди с синдромом Дауна имеют дополнительную копию 21-й хромосомы, что приводит к избыточному производству бета-амилоидов и образованию бляшек в головном мозге. AC Immune будет нести ответственность за завершение клинических испытаний. Takeda возьмет на себя все процессы, связанные с выводом препарата на рынок.

AC Immune уже привлекла внимание таких крупных фармацевтических компаний, как Johnson & Johnson и Eli Lilly, заключив с ними сделки о сотрудничестве. Также фирма имела партнерское соглашение с Roche по разработке и исследованию препарата crenezumab, однако он не продемонстрировал статистически значимой эффективности по сравнению с плацебо. В частности, результаты фазы III клинических испытаний CREAD показали, что препарат не замедляет ухудшение когнитивных функций у пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера. Впоследствии Genentech, дочернее предприятие Roche, и AC Immune заявили о прекращении 18-летнего сотрудничества в области разработки и исследования препаратов от болезни Альцгеймера.