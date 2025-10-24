Takeda заплатит китайской Innovent до 11,4 млрд долларов за три препарата от рака

Takeda заключила соглашение с китайской Innovent Biologics о разработке, производстве и коммерциализации трех экспериментальных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Общая стоимость сделки может достичь 11,4 млрд долл., говорится в пресс-релизе.

Innovent получит аванс в размере 1,2 млрд долл. Из первоначального платежа 100 млн долл. пойдут на покупку акций китайской компании по цене на 20% выше их котировок на Гонконгской бирже. Остальная сумма будет выплачиваться поэтапно — по мере продвижения клинических испытаний (КИ), прохождения регуляторных процедур и вывода разработок на рынок.

Взамен Takeda достанутся права на два препарата, близких к завершению исследований: IBI363 (препарат двойного действия, помогающий иммунной системе распознавать и атаковать раковые клетки легких и кишечника; проходит III фазу КИ) и IBI343 (конъюгат антитело-лекарственное средство, или ADC, который прицельно доставляет химиотерапию к клеткам рака желудка и поджелудочной железы по специфическому маркеру на их поверхности CLDN18.2; III фаза КИ).

Кроме того, японский производитель договорился об опционе на еще один ADC в портфеле Innovent — IBI3001. Его изучают на I фазе. Фармгигант сможет позже выкупить права на медикамент, если результаты КИ будут положительными.

Takeda нуждается в новых источниках дохода из-за потери патентной защиты в 2023 году на препарат от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) Vyvanse (lisdexamfetamine/лиздексамфетамин). Ежегодно он приносил корпорации около 2,5 млрд долл. выручки. В этом и следующем году истекает срок действия патентов на иммуносупрессивное средство от воспалительных заболеваний кишечника «Энтивио» (ведолизумаб), ежегодные продажи которого составляют от 5 млрд до 6 млрд долл.

В этом году Национальное управление по лекарственным средствам Китая (NMPA) одобрило маздутид (mazdutide), принадлежащий Innovent. Это первый в мире двойной агонист глюкагона и глюкагоноподобного пептида-1, разрешенный для использования при ожирении и диабете.