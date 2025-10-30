Thermo Fisher купит разработчика ПО для клинических испытаний за 8,9 млрд долларов

Thermo Fisher Scientific заключила соглашение о покупке Clario Holdings — разработчика программного обеспечения (ПО) для анализа данных исследований препаратов — за 8,9 млрд долл. Об этом стало известно из пресс-релиза.

При закрытии сделки в середине 2026 года Thermo Fisher заплатит 8,875 млрд долл. наличными, а в январе 2027 года — еще 125 млн долл. Также условия предусматривают увеличение суммы на 400 млн долл. в зависимости от результатов работы Clario в 2026—2027 годах.​

Благодаря технологическим решениям приобретенной компании проведено более 26 тыс. клинических испытаний. Ее ПО использовалось для изучения эффективности и безопасности более 70% всех лекарств, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), за последние десять лет.

Clario образована в 2021 году в результате слияния двух фирм из сектора медтехнологий — ERT и Bioclinica. На тот момент бизнес оценивался в 6 млрд долл. Основными его владельцами были французский и шведский инвестиционные фонды Astorg и Nordic Capital. В числе крупных акционеров также инвестфонды Novo Holdings (материнская структура датского фармгиганта Novo Nordisk) и Cinven (один из крупнейших британских фондов, недавно продавший немецкого производителя препаратов Stada за почти 12 млрд долл.).​

Для Thermo Fisher это вторая крупнейшая сделка после поглощения контрактной исследовательской организации PPD за 17,4 млрд долл. в 2021 году. В 2025 году компания купила завод французской Sanofi в штате Нью-Джерси (США) под жизненно необходимые лекарства и подразделение Solventum, выпускающее фильтрационные технологии по очистке препаратов и медизделий.