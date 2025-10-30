Thermo Fisher купит разработчика ПО для клинических испытаний за 8,9 млрд долларов
Thermo Fisher Scientific заключила соглашение о покупке Clario Holdings — разработчика программного обеспечения (ПО) для анализа данных исследований препаратов — за 8,9 млрд долл. Об этом стало известно из пресс-релиза.
При закрытии сделки в середине 2026 года Thermo Fisher заплатит 8,875 млрд долл. наличными, а в январе 2027 года — еще 125 млн долл. Также условия предусматривают увеличение суммы на 400 млн долл. в зависимости от результатов работы Clario в 2026—2027 годах.
Благодаря технологическим решениям приобретенной компании проведено более 26 тыс. клинических испытаний. Ее ПО использовалось для изучения эффективности и безопасности более 70% всех лекарств, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), за последние десять лет.
Clario образована в 2021 году в результате слияния двух фирм из сектора медтехнологий — ERT и Bioclinica. На тот момент бизнес оценивался в 6 млрд долл. Основными его владельцами были французский и шведский инвестиционные фонды Astorg и Nordic Capital. В числе крупных акционеров также инвестфонды Novo Holdings (материнская структура датского фармгиганта Novo Nordisk) и Cinven (один из крупнейших британских фондов, недавно продавший немецкого производителя препаратов Stada за почти 12 млрд долл.).
Для Thermo Fisher это вторая крупнейшая сделка после поглощения контрактной исследовательской организации PPD за 17,4 млрд долл. в 2021 году. В 2025 году компания купила завод французской Sanofi в штате Нью-Джерси (США) под жизненно необходимые лекарства и подразделение Solventum, выпускающее фильтрационные технологии по очистке препаратов и медизделий.
