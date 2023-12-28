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Юрист рассказала о...

Юрист рассказала о набирающем обороте трудовом экстремизме

28.12.2023
13:05
Елена Григорьева
Работники все чаще стали обращаться в суд и выигрывать споры. Такая тенденция наблюдается последние четыре года. Причем суды встают на сторону сотрудников даже в случаях, если те уволились по собственному желанию. 
Фото: Freepik

Работникам выгодно судиться, заявила спикер SFE & Marketing Excellence Academy по вопросам трудового права Мария Школьникова. Она отметила, что увольняющиеся или уволенные сотрудники делают все, чтобы иметь возможность пойти в суд, где добиваются восстановления на работе, а иногда и солидной компенсации.

Рост числа поданных исков и популярность такого способа решения споров с работодателем подкрепляется реальной судебной практикой. «В последние годы суды все чаще становятся на сторону работников», — отметила эксперт. Если ранее работники выигрывали не больше 40% всех споров, то сегодня суд становится на их сторону более чем в 80% случаев.  

Подробнее об этом читайте в «ФВ» № 30 (1129) от 26.12.2023 в материале «Прибыльное дело».

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26.12.2023
Прибыльное дело
Суды все чаще занимают сторону работника при трудовых спорах
Фармацевтический вестник №30 (1129) / 2023

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