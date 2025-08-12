Ушел из жизни основатель ПКФ «Фитофарм» Андрей Завгородний

Андрей Завгородний родился в Славянске-на-Кубани, окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет в Ростовской области. В 1990-е годы, оставшись без работы, вместе со своим отцом занялся фитобизнесом: ездил по колхозам, которые выращивали лекарственные растения, брал товар на реализацию. В 1992 году основал компанию «Фитофарм», которая постепенно замкнула на себе весь производственный цикл: от выращивания до переработки и сбыта. Позже под этим брендом открыл аптечную сеть, аптечный гипермаркет, первую в стране автоаптеку.

Когда в 2022 году «ФВ» побывал в гостях у Завгороднего, тот с большим энтузиазмом рассказал о своих многочисленных проектах в родном Краснодарском крае: строительстве завода фитопрепаратов в станице Гостагаевской, строительстве фитоклиники в хуторе Трудобеликовском (где прошло его детство), развитии экотуризма в Шато Андре в хуторе Школьном. Теперь его планы предстоит воплотить в жизнь его детям.

Завгородний был награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края I степени».

«ФВ» выражает соболезнования семье и коллегам Андрея Андреевича.