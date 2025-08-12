БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовости
Ушел из жизни...

Ушел из жизни основатель ПКФ «Фитофарм» Андрей Завгородний

12.08.2025
17:30
Екатерина Погонцева
Основатель ПКФ «Фитофарм» (Анапа) Андрей Завгородний скончался после продолжительной и тяжелой болезни. 15 августа ему должно было исполниться 73 года.
Андрей Завгородний | Фото: архив семьи Завгородних

Основатель ПКФ «Фитофарм» (аптечная сеть, производство лекарственных растительных средств и БАД) Андрей Завгородний скончался на 73 году жизни. Об этом «ФВ» сообщили в администрации компании.

Андрей Завгородний родился в Славянске-на-Кубани, окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет в Ростовской области. В 1990-е годы, оставшись без работы, вместе со своим отцом занялся фитобизнесом: ездил по колхозам, которые выращивали лекарственные растения, брал товар на реализацию. В 1992 году основал компанию «Фитофарм», которая постепенно замкнула на себе весь производственный цикл: от выращивания до переработки и сбыта. Позже под этим брендом открыл аптечную сеть, аптечный гипермаркет, первую в стране автоаптеку.

Когда в 2022 году «ФВ» побывал в гостях у Завгороднего, тот с большим энтузиазмом рассказал о своих многочисленных проектах в родном Краснодарском крае: строительстве завода фитопрепаратов в станице Гостагаевской, строительстве фитоклиники в хуторе Трудобеликовском (где прошло его детство), развитии экотуризма в Шато Андре в хуторе Школьном. Теперь его планы предстоит воплотить в жизнь его детям.

Завгородний был награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края I степени».

«ФВ» выражает соболезнования семье и коллегам Андрея Андреевича.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.