В Белоруссии введут систему маркировки лекарств

В Белоруссии намерены внедрить систему маркировки лекарственных препаратов и мониторинга движения лекарственных препаратов. Их будут отслеживать с момента ввоза в республику или производства до вывода из обращения — отпуска из аптек или больниц для конкретного пациента. Такая информация размещена на сайте Минздрава Белоруссии.

В пресс-службе ведомства уточнили, что для отработки технологии и выявления проблемных моментов планируется провести пилотный проект. В нем примут участие Минздрав республики, предприятия системы «Фармация», государственные учреждения здравоохранения, а также частные организации.

В эксперименте по маркировке компании примут участие на добровольной основе. Для этого они должны были до 5 мая 2023 года направить письмо в адрес Минздрава с предложениями об участии в пилоте. О сроках проведения эксперимента не сообщается.

В ряде других стран — членов ЕАЭС также сейчас вводится обязательная маркировка лекарственных средств. Так, в России она началась 1 июля 2020 года, а в Узбекистане — с 1 сентября 2022 года. В том же месяце глава Минздрава Михаил Мурашко призвал страны ЕАЭС присоединиться к системе маркировки лекарств. В Казахстане также маркируется ряд наименований препаратов.

В марте этого года производители попросили правительство объединить работу российской системы маркировки лекарственных средств с такой системой в Узбекистане и избавить их от необходимости заново маркировать препараты при их экспорте в республику. Для этого они предлагают указывать отдельный статус для препаратов, экспортированных в Узбекистан, который будет признаваться в республике. Обе стороны предложение поддерживают, но для его реализации необходимо внести изменения в законодательство, писал «ФВ».